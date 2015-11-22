إنشاء 4 محطات شرب جنوب مدينة باريس‎ في الوادي الجديد

صرح محافظ الوادي الجديد، اللواء محمود عشماوي، اليوم الأحد، أن رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، وافق على تخصيص 4 قطع أراضي بإجمالي مساحة 12 ألف متر مربع بقرى الشب جنوب مدينة باريس؛ لإقامة محطات شرب.

وقال أنه جرى تخصيص من 3000 إلى 4000 متر لكل قطعة أرض بواقع 4 قطع بكل قرية من قرى الشب الأربعة؛ بهدف إقامة محطة مياه تنقية مياه الشرب لخدمة أهالي القرى الأربعة بمجرد توطينهم بها.

وأضاف عشماوي، أن المحافظة بصدد استكمال جميع الإجراءات وإنهاء جميع الخدمات والمرافق؛ وجميع بيانات 130 أسرة، تمهيدًا لتوطينهم بالقرية الأولى خلال الفترة المقبلة.