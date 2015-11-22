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ضبط «أمين شرطة» وعامل لحيازتهما أسلحة وذخيرة في قنا‎

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ضبط «أمين شرطة» وعامل لحيازتهما أسلحة وذخيرة في قنا‎ ضبط «أمين شرطة» وعامل لحيازتهما أسلحة وذخيرة في قنا‎

وزارة الداخلية

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم قنا، القبض على أمين شرطة وعامل بمنطقة الكنوز وبحوزتهما اسلحة نارية.

كانت مديرية أمن قنا، تلقت إشارة بضبط عدد من الأسلحة النارية بحوزة أمين شرطة وعامل، وكشفت التحريات قيام قوة أمنية ضمت كلا من الرائد أحمد شكري معاون مباحث قسم قنا والنقباء محمد حافظ ويوسف سمير، وتمكنوا من ضبط كلا من “سيد. ع.” أمين شرطة بمديرية أمن قنا وبحوزتة بندقية ألية وآخرى خرطوش وعدد 50 طلقة ألية وعدد من الطلقات الخرطوش، و” عبدالرحيم. أ.” عاطل وبحوزتة طبنجة وفرد خرطوش ومقيمان بمنطقة الكنوز، وأمكن التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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