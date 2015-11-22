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رئيس جامعة بني سويف يتفقد الانتخابات الطلابية بجميع الكليات ‎

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رئيس جامعة بني سويف يتفقد الانتخابات الطلابية بجميع الكليات ‎ رئيس جامعة بني سويف يتفقد الانتخابات الطلابية بجميع الكليات ‎

ندوة جامعة بني يوسف

تفقد الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف، اليوم، الانتخابات الطلابية لاختيار الأمين والأمين المساعد للجان الأنشطة على مستوى الجامعة، بحضور الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأعضاء لجنة الانتخابات بالجامعة.

كما أجاب رئيس الجامعة خلال لقائه بالطلاب على تساؤلاتهم في مجال التوسع في المشاركة الانتخابية من خلال محاكاة البرلمان وتعلم الكثير منها مثل الاستجواب وطالبات الإحاطة وإبداء الرأي في القضايا المختلفة والتوسع في محاكاة الهيئات الدولية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وأكد على استمرار دعم الجامعة للطلاب وتخصيص مبالغ لشراء الكتب وعمل معارض للكتاب لاستفادة أكبر قدر من الطلاب ومساعدتهم للحصول على الكتب التي يريدونها، بالإضافة إلى الإعانات التي تخصصها الجامعة من خلال الأسر ورعاية الشباب وشئون الطلاب للتخفيف عنهم، وتيسيرًا في مواصلة مسيرتهم التعليمية في سهولة ويسر.

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