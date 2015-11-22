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وزير الطيران المدني يدلي بصوته في الشروق

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وزير الطيران المدني يدلي بصوته في الشروق وزير الطيران المدني يدلي بصوته في الشروق

وزير الطيران خلال تصويته

أدلى الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، مساء اليوم الأحد، بصوته في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية لعام 2015 بمدرسة الطبري بمدينة الشروق، حيث يسكن الوزير هناك، وكان يوم عمد الوزير يضم العديد من اللقاءات الا انه فور انتهاء العمل توجه مساء الي مكان اللجنة الانتخابية وادلي بصوته.

ويدلي المصريون في 13 محافظة هي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، كفر الشيخ في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية على مدار يومين، حيث يتنافس 2894 مرشحًا على النظام الفردي بينهم 887 مرشحًا حزبياً و 195 على القوائم المطلقة.
> وبدأت بالأمس المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية للمصريين المقيمين في الخارج على مدار يومين.

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