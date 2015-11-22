مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح

لقى شخص بمحافظة المنوفية مصرعه، وأصيب مهندس من محافظة الدقهلية، في حادث انقلاب سيارة، على طريق مطروح، غرب مدينة الضبعة.

تبلغ لقسم شرطة الضبعة بإنقلاب سيارة بالكيلو 150 طريق الإسكندرية مطروح أمام قرية الزيتون في الاتجاه إلى مطروح ووجود مصاب ومتوفى.

بالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 6745 د ص ب قيادة المدعو السيد محمد مرزوق ( 27 سنة ) حاصل على ليسانس آداب، مقيم 1 شارع السادات مركز تلا المنوفية بالطريق المشار إليه فى الاتجاه إلى مطروح وبمكان الحادث إنفجر الإطارين الأمامى والخلفى من الجانب الأيمن للسيارة، مما أدى الى إختلال عجلة القيادة بيد قائدها وإنحراف السيارة وإنقلابها على جانب الطريق ووقوع الحادث .

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة وإصابة مرافقه أشرف إبراهيم إبراهيم محمد ( 57 سن ) مهندس ميكانيكا مقيم ش نصار خلف الساحة الشعبية المنصورة أول الدقهلية مصاب باشتباه كسر بعظام القفص الصدرى، واشتباه نزيف داخلى بالمخ وكسر بعظمة الترقوة.

بسؤال المصاب، أيد ما جاء بمضمون الفحص ولا يتهم أحد بالتسبب فى الحادث، تم التحفظ على جثة المتوفى بمشرحة مستشفى الضبعة المركزى تحت تصرف النيابة .

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن الوفاة حدثت نتيجة كسر بالفكين ونزيف شديد بالأنف والفم، ولا توجد شبهه جنائية فى الوفاة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.