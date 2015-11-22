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القبض على أمين شرطة وعامل بحوزتهما 4 قطع سلاح غير مرخصة بقنا

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القبض على أمين شرطة وعامل بحوزتهما 4 قطع سلاح غير مرخصة بقنا القبض على أمين شرطة وعامل بحوزتهما 4 قطع سلاح غير مرخصة بقنا
ألقى ضباط وحدة مباحث قسم قنا القبض على أمين شرطة وعامل بحوزتهما أسلحة غير مرخصة بقنا.

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا من قسم شرطة مركز قنا يفيد بتمكن قوة أمنية ضمت كلا من الرائد أحمد شكرى معاون مباحث قسم قنا والنقيبان محمد حافظ ويوسف سمير من ضبط كل من "سيد.ع.ح" أمين شرطة بمديرية أمن قنا وبحوزتة بندقية آلية وخرطوش وعدد 50 طلقة آلية وعدد من الطلقات الخرطوش و"عبد الرحيم.أ.ف" عاطل وبحوزته طبنجة وفرد خرطوش.

جار تحرير محضر بالواقعة بعد التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.

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مصر 365