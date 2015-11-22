القبض على أمين شرطة وعامل بحوزتهما 4 قطع سلاح غير مرخصة بقنا

ألقى ضباط وحدة مباحث قسم قنا القبض على أمين شرطة وعامل بحوزتهما أسلحة غير مرخصة بقنا.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا إخطارا من قسم شرطة مركز قنا يفيد بتمكن قوة أمنية ضمت كلا من الرائد أحمد شكرى معاون مباحث قسم قنا والنقيبان محمد حافظ ويوسف سمير من ضبط كل من "سيد.ع.ح" أمين شرطة بمديرية أمن قنا وبحوزتة بندقية آلية وخرطوش وعدد 50 طلقة آلية وعدد من الطلقات الخرطوش و"عبد الرحيم.أ.ف" عاطل وبحوزته طبنجة وفرد خرطوش.
جار تحرير محضر بالواقعة بعد التحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات.