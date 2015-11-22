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نقيب المحامين: البرلمان المقبل سيستجيب للرئيس حال طلبه تعديل الدستور

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نقيب المحامين: البرلمان المقبل سيستجيب للرئيس حال طلبه تعديل الدستور نقيب المحامين: البرلمان المقبل سيستجيب للرئيس حال طلبه تعديل الدستور
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن البرلمان المقبل سيستجيب للرئيس إذا أراد تعديل الدستور، حيث إن من نجحوا فى الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، وأغلب من سينجحون فى الجولة الثانية من الشريحة الغالبة فى الشارع التى تؤيد الرئيس، ومع السياق الوطنى لتوجهاته، وبالتالى لا خوف على الرئيس، ولا ينزعج أحد.

واعتبر "عاشور" فى حواره مع الإعلامى عادل حمودة، ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الحكم المسبق على دستور لم يطبق، وافتراض أنه عقبة أمام الرئيس "نظرية غير صحيحة"، محذرًا من أن إلغاء الدستور يعنى إلغاء انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأوضح أن لجنة الخمسين نجحت فى "زحزحة الفكرة البرلمانية، حتى تتوازن مع الفكرة الرئاسية، لصالح الرئيس، بسلطة وصلاحيات برلمانية"، مستطردًا: "جميعنا فى مأمورية مؤقتة لبناء والرئيس كذلك، ولو الدستور هيعطل المؤسسات نعدله".


>- نقيب المحامين: توجد خطة عالمية ضد مصر ولا أحترم من يهاجم الحاكم بعد رحيله

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مصر 365

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