لو بتحبيها اضربى عصفورين بحجر.. قريبا حبوب منع الحمل بالشيكولاتة

الشيكولاتة من الأشياء المفضلة لدى الكثيرين، وعلى الرغم من ذلك فهى تحتوى على مواد من المكن استخدامها لمنع الحمل كمادة الفلافانول التى يعمل الباحثون على استخدامها فى صناعة حبوب منع الحمل.

وفقا لصحيفة الإندبندنت البريطانية كشفت الأبحاث عن طريقة إمكانية صناعة شيكولاتة خالية من السعرات الحرارية فى شكل حبوب لمنع الحمل، حيث يمكن استخراج مادة الفلافانول من نبات الكوكا التى تساعد على تحسين الدورة الدموية والحفاظ على صحة القلب، ويمكن من خلالها صناعة حبوب لمنع الحمل .

حسبما جاء فى التقرير، فإن صناع الحلوى يبذلون قصارى جهدهم، لاستخراج المزيد من الفلافانول، فى حين أن الشركة الرائدة فى العالم والمصنعة للشيكولاتة والكاكاو Barry Callebautتخطط لإطلاق حبوب منع الحمل بالفلافانول وهذه الحبوب تم بالفعل الموافقة عليها من قبل السلطات الصحية الأوروبية، لمساعدة صحة القلب، وأعلنت شركة كاليبو أنها ستتعاون مع شركة Naturex الفرنسية لبيع منتج حبوب منع الحمل التى تحتوى على الشيكولاتة بالفلافانول.

وأضاف التقرير أن اثنين من أكبر صانعى الشيكولاتة العالمية يتعاونا مع أكبر الشركات الأوروبية لصناعة الكبسولات والمساحيق التى تحتوى على الفلافانول ، حيث إن شركة Mondelez الدولية أجرت الأبحاث على فوائد الفلافانول على أمل استخدامها فى جميع منتجاتها فى المستقبل، كما أن أخذ كبسولة تحتوى على الفلافانول يوميا، تعزز الصحة وتشجع على تدفق الدم.

وحسب التقرير فإن حبوب منع الحمل تسمح بالحصول على كمية أكبر من الفلافانول دون كسب سعرات حرارية أو دهون، ولذلك تتضاعف مبيعات الشيكولاتة الداكنة ثلاثة أضعاف شيكولاتة الحليب فى السنوات الخمس الماضية، وجاء ذلك وفقا لأبحاث شركة Euromonitor .

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