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«العليا للانتخابات»: إعفاء القنوات الفضائية من باقي العقوبات التي فرضتها اللجنة

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«العليا للانتخابات»: إعفاء القنوات الفضائية من باقي العقوبات التي فرضتها اللجنة «العليا للانتخابات»: إعفاء القنوات الفضائية من باقي العقوبات التي فرضتها اللجنة

 

أرشيفية

قال المستشار عمرو مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، بعد غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول من التصويت في المرحلة الأولى ، في بيان اللجنة أن القنوات الفضائية يُطبق عليها قرار الإعفاء من باقي العقوبات التي فرضتها اللجنة.

وأوضح مروان في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة» مع الإعلامية «لميس الحديدي»، أن تم رصد أكثر من 6 آلاف صوت زيادة في نسبة إدلاء المصريين بالخارج لأصواتهم الانتخابية.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات أصدرت، اليوم، قرارا بمنع 3 قنوات وهم “صدى البلد، سي بي سي، الفراعين” من التغطية الإعلامية والإعلانية للانتخابات، وذلك بناء على التقارير الخاصة بلجنة المتابعة لما يذاع في وسائل الإعلام في الانتخابات، وذلك لارتكاب تلك القنوات مخالفات.

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