بالصور .. إقبال المرشحين على الإدلاء بأصواتهم بكفر الشيخ قبل إغلاق اللجان

توافد عدد كبير من الناخبين والناخبات ، على مقارالاقتراع بمدن ومحافظة كفر الشيخ فى الفترة المسائية بدوائر المحافظة الثمانية.

وكان في مقدمة المتواجدين في اللجان السيدات وكبار السن ، وخاصة على لجان قرى محافظة كفر الشيخ .

>وأكد الناخبون أنهم توجهوا لمقار الانتخابات للإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في البرلمان ، مشيرين إلى أن الانتخابات تسير في جو من الديمقراطية والهدوء.

ويبلغ عدد الناخبين بكفر الشيخ ، 2 مليون و28 ألفا و433 مواطنا يصوتون فى 958 لجنة فرعية يشرف عليها 529 مركزا انتخابيا، بـ 8 دوائر تفرز 16 نائبا فرديا من بين 201 متنافسا إضافة إلى 4 نواب بنظام القائمة .

ويخصص لدائرة مدينة كفر الشيخ مقعد واحد ودائرة كفر الشيخ مقعدين ودائرة سيدى سالم مقعدين ودائرة البرلس مقعد واحد ودائرة الحامول وبيلا 3 مقاعد ودائرة الرياض مقعد ودائرة دسوق 4 مقاعد ودائرة مطوبس وفوه مقعدين.

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