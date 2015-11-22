بالفيديو.. ذوو الإعاقة والمسنون يشاركون فى الانتخابات بالعاشر

أعطى بعض ذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة والمسنين نموذجا ومثلا فى الإيجابية ونزلوا للمشاركة فى اللجان الانتخابية بمدينة العاشر من رمضان الدائرة الرابعة لمحافظة الشرقية، ورصد اليوم السابع أمام وداخل المقرات الانتخابية مشاركة كبيرة من قبلهم.

وقال أحمد عبد العزيز، أحد سكان العاشر، والذى تحمل مشقة السير من خارج اللجنة الانتخابية بعد الحواجز الموجودة على بعد 300 متر من داخل لجنة مبارك كول بالمجاورة 33 ممسكا بعكازيه ، "الواحد لازم يعمل اللى علية من أجل بلده ومن اجل نفسه قبل أى أحد وان يختار اكثر المرشحين اقتناعا به، واذا لم يجد عليه أن يختار بين الموجودين احسنهم حتى لا نندم بعد ذلك ".

وقال عبد العزيز إن المشقة الحقيقية هى التى سنعيشها اذا تركنا مصر تغرق ، و"انا بشكل شخصى حريص على المشاركة فى كل الانتخابات لأن هذا حقى وحق أولادى والله يولى من يصلح".

فيما شهدت بعض اللجان الأخرى مشاركة من كبار السن والسيدات اللاتى ذهبن للانتخاب والوقوف حتى يتمكنون من التصويت والخروج قائلين " كيدنا العوازل ونزلنا ".

يذكر أن دائرة العاشر من رمضان يتنافس عليها 13 مرشحا على مقعد واحد فردى وهم السيد حسن بكرى رمز الساعة، وأحمد محمود الخطيب رمز الحصان، وعادل السيد محمد رمز الكف، ومحمد سعيد قبطان رمز المركب الشراعى ومحمود معتمد رمز الشمعه ومحمد حافظ الزاهد رمز النخلة، وسناء سليمان أبو سمرة رمز الجرار، وحنا بشرى رمز الجرس، وجمال عطوة رمز المدفع ودرويش مصطفى درويش رمز السهم، وسامى عبد العزيز رمز الفنجان، وعلى أحمد على وشهرته الدوكار رمز الفأس ومحمد محمد توفيق رمز الفنار.

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