أخبار عاجلة

اعتماد 11 مليون جنيه لرفع كفاءة الطرق والكهرباء بمطروح -
قرطام: بناء الدول الحديثة ليس سهلًا.. ولا نعرف اليأس -
ضبط 300 كيلو أسماك فاسدة بالإسكندرية قبل أعياد شم النسيم -
شيخ الأزهر: الفتاوى ليست سلعة تعرض في السهرات التليفزيونية -
«الاستثمار» تبحث مع «الفطيم» افتتاح مدارس فنية لخدمة نشاط التجزئة -
بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك -
حصرياً - بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو من 7 إلى 9 إبريل على ONsport -
إيناسيو يطيح بمحمد صلاح من الجهاز الفني للزمالك -
«كوبر» يرفض خوض وديات قبل مواجهة تونس -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 4 من عناصر البيشمركة و12 من داعش بحادثين منفصلين بالموصل العراقية

Google+ Print
مقتل 4 من عناصر البيشمركة و12 من داعش بحادثين منفصلين بالموصل العراقية مقتل 4 من عناصر البيشمركة و12 من داعش بحادثين منفصلين بالموصل العراقية

>أعلن مصدر فى وزارة البيشمركة اليوم الأحد، مقتل 4 من عناصر و 12 من تنظيم (داعش) فى حادثين منفصلين بالموصل 400 كم شمال بغداد.

وقال المصدر، إن عناصر داعش شنوا هجوما على منطقة الخازر شرق الموصل قتلوا فيه 4 من عناصر البيشمركة وتدخلت طائرات التحالف وقصفت مركبات التنظيم وعناصره، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد منهم وهروب الآخرين وسيطرة قوات البيشمركة على المنطقة من "جميع الجهات".

وعلى جانب آخر، قتل 12 من عناصر داعش واحرقت خمس مركبات عسكرية فى قصف للتحالف الدولى استهدف قرية الشبابيط 7 كم شرق قضاء سنجار فيما لاذ بقية عناصر التنظيم بالفرار باتجاه قضاء تلعفر شمال غرب الموصل.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365