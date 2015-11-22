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"العليا للانتخابات": تلقينا 128 شكوى بتأخر فتح اللجان ومخالفات انتخابية

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"العليا للانتخابات": تلقينا 128 شكوى بتأخر فتح اللجان ومخالفات انتخابية "العليا للانتخابات": تلقينا 128 شكوى بتأخر فتح اللجان ومخالفات انتخابية
قال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن عدد المصريين المصوتين بالخارج حتى التاسعة مساء اليوم، وصل 36545، بزيادة أكثر من 6 آلاف عن المرحلة الأولى.

وعن التصويت بالداخل أوضح مروان فى مؤتمر صحفى، ضبط عدد من حالات تصوير بطاقات إبداء الرأى ومخالفة الدعاية الانتخابية، كما تم ضبط ناخب استولى على بطاقتى انتخاب، وتمت إحالتهم للنيابة العامة مساء اليوم.

وأوضح أن عدد الشكاوى التى وردت بعد ساعة 128 شكوى بسب التأخر فتح بعض اللجان، وعدم الاستدلال على اللجان الانتخابية، ومخالفة الدعاية الانتخابية.

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