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ريال مدريد يقرر إقالة «بينيتز» بعد الخسارة الفادحة أمام «برشلونة» برباعية نظيفة

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ريال مدريد يقرر إقالة «بينيتز» بعد الخسارة الفادحة أمام «برشلونة» برباعية نظيفة ريال مدريد يقرر إقالة «بينيتز» بعد الخسارة الفادحة أمام «برشلونة» برباعية نظيفة

«بينيتز»

قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية اليوم الأحد، إن نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، قرر إقالة مدرب الفريق رافائيل بينيتز بعد الخسارة المزلة أمام برشلونة مساء أمس برباعية نظيفة.

وأرجعت الصحيفة أيضاً سبب الإقالة إلي النتائج السلبية التي حققها “اللوس بلانكوس” تحت قيادته، حيث بات الفريق يمتلك 24 نقطة ويبتعد بفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر والذي يمتلك 30 نقطة.

ولم تكشف إدارة النادي الملكي عن هوية المدرب الجديد، لكن الصحيفة ذائعة الصيت رجحت أن المدرب الجديد قد يكون الفرنسي زين الدين زيدان أو اعادة الايطالي كارلو انشيلوني.

يذكر أن بينيتز لم يمض في تدريب الفريق سوي 6 أشهر فقط، وبذالك فهو يعد أسرع مدرب تعرض للإقالة داخل أسوار اللوس بلانكوس.

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