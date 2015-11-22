أخبار عاجلة

اعتماد 11 مليون جنيه لرفع كفاءة الطرق والكهرباء بمطروح -
قرطام: بناء الدول الحديثة ليس سهلًا.. ولا نعرف اليأس -
ضبط 300 كيلو أسماك فاسدة بالإسكندرية قبل أعياد شم النسيم -
شيخ الأزهر: الفتاوى ليست سلعة تعرض في السهرات التليفزيونية -
«الاستثمار» تبحث مع «الفطيم» افتتاح مدارس فنية لخدمة نشاط التجزئة -
بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك -
حصرياً - بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو من 7 إلى 9 إبريل على ONsport -
إيناسيو يطيح بمحمد صلاح من الجهاز الفني للزمالك -
«كوبر» يرفض خوض وديات قبل مواجهة تونس -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

عمرو عبد الحميد: موظفين في الآثار طلبوا رشوة مالية لتصوير شارع المعز ولم أدفع

Google+ Print
عمرو عبد الحميد: موظفين في الآثار طلبوا رشوة مالية لتصوير شارع المعز ولم أدفع عمرو عبد الحميد: موظفين في الآثار طلبوا رشوة مالية لتصوير شارع المعز ولم أدفع

الإعلامى عمروعبدالحميد

 

كتبت إنجي لطفي

فجر الإعلامي عمروعبدالحميد مقدم برنامجي “البيت بيتك” وحوار القاهرة”، مفاجأة من العيار الثقيل عن طلب موظفين يعملون فى هيئة الآثار رشوة مالية أثناء تصويره تقرير بشارع المعز للدين الله الفاطمي مع أصحاب البازارات والمقاهي والمحال لتنشيط السياحة عن السياحة بعد سقوط طائرة روسية بشرم الشيخ.

واعترف عبدالحميد أن “هناك شخصان بشارع المعز للدين الله الفاطمي هناك اتنين بسم الله ماشاء الله طلبوا مني تصريح من وزارة الآثار، مشيرًا إلى أن هناك شخص طلب مني ترضية الشباب ” أي رشوة”، مشددًا على أنني لم أدفع رشوة لهؤلاء الشباب.

وناشد عبدالحميد المسؤوليين بالدولة بالتحقيق فى هذا الأمر، بعد طلب موظفين يعملون بالدولة لرشوة من أجل استكمال التصوير.

واستشهد عبدالحميد بمقولة وزير الأثار الاسبق زاهى حواس”أن هناك 7 جهات بالدولة تتفنن فى تطفيش أي قناة تريد التصوير وإبعاد أي وسيلة إعلام بتسليط الأضواء عن أثارنا”.

وقال عبدالحميد: ‘‘نحن فى أحوج الحاجة الآن لتسليط الضوء على الأماكن السياحية’’.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا