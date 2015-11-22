عمرو عبد الحميد: موظفين في الآثار طلبوا رشوة مالية لتصوير شارع المعز ولم أدفع

كتبت إنجي لطفي

فجر الإعلامي عمروعبدالحميد مقدم برنامجي “البيت بيتك” وحوار القاهرة”، مفاجأة من العيار الثقيل عن طلب موظفين يعملون فى هيئة الآثار رشوة مالية أثناء تصويره تقرير بشارع المعز للدين الله الفاطمي مع أصحاب البازارات والمقاهي والمحال لتنشيط السياحة عن السياحة بعد سقوط طائرة روسية بشرم الشيخ.

واعترف عبدالحميد أن “هناك شخصان بشارع المعز للدين الله الفاطمي هناك اتنين بسم الله ماشاء الله طلبوا مني تصريح من وزارة الآثار، مشيرًا إلى أن هناك شخص طلب مني ترضية الشباب ” أي رشوة”، مشددًا على أنني لم أدفع رشوة لهؤلاء الشباب.

وناشد عبدالحميد المسؤوليين بالدولة بالتحقيق فى هذا الأمر، بعد طلب موظفين يعملون بالدولة لرشوة من أجل استكمال التصوير.

واستشهد عبدالحميد بمقولة وزير الأثار الاسبق زاهى حواس”أن هناك 7 جهات بالدولة تتفنن فى تطفيش أي قناة تريد التصوير وإبعاد أي وسيلة إعلام بتسليط الأضواء عن أثارنا”.

وقال عبدالحميد: ‘‘نحن فى أحوج الحاجة الآن لتسليط الضوء على الأماكن السياحية’’.