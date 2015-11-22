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بالفيديو والصور.. انتهاء تصويت المصريين فى مسقط وبدء عملية الفرز الأصوات

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بالفيديو والصور.. انتهاء تصويت المصريين فى مسقط وبدء عملية الفرز الأصوات بالفيديو والصور.. انتهاء تصويت المصريين فى مسقط وبدء عملية الفرز الأصوات
انتهى تصويت المصريين بسلطنة عمان منذ قليل، وأغلقت لجنة السفارة المصرية فى سلطنة عمان أبوابها فى الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت مسقط، وذلك بعد أن انتهى الناخبون المقيمون بسلطنة عمان من الإدلاء بأصواتهم.
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اليوم السابع -11 -2015

وقال صبرى مجدى صبرى سفير لدى سلطنة عمان إن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب قد انتهت فى السلطنة بعد عملية تصويت المصريين وتوافد عدد كبير من أبناء الجالية المصرية بمسقط على مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم، أمس واليوم، حيث كانت نسبة الإقبال اكبر وتصل إلى قرابة الضعف مقارنة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب .
>اليوم السابع -11 -2015

وأكد السفير صبرى مجدى ان عملية فرز الاصوات ستبدأ بعد قليل وأن الانتخابات جرت وفقا للضوابط التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات، ومرت العملية الانتخابية بكل القواعد والإجراءات التى نصت عليها اللجنة العليا لانتخابات خاصة وان وزارة الخارجية المصرية وفرت كل الامكانيات لنجاح عملية الانتخابات،
>اليوم السابع -11 -2015

كما أشاد السفير المصرى بجهود السلطات العمانية التى حافظت على الأمن والنظام العام خارج أسوار السفارة .
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


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