بالفيديو والصور.. انتهاء تصويت المصريين فى مسقط وبدء عملية الفرز الأصوات

انتهى تصويت المصريين بسلطنة عمان منذ قليل، وأغلقت لجنة السفارة المصرية فى سلطنة عمان أبوابها فى الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت مسقط، وذلك بعد أن انتهى الناخبون المقيمون بسلطنة عمان من الإدلاء بأصواتهم.

وقال صبرى مجدى صبرى سفير مصر لدى سلطنة عمان إن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب قد انتهت فى السلطنة بعد عملية تصويت المصريين وتوافد عدد كبير من أبناء الجالية المصرية بمسقط على مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم، أمس واليوم، حيث كانت نسبة الإقبال اكبر وتصل إلى قرابة الضعف مقارنة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب .

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وأكد السفير صبرى مجدى ان عملية فرز الاصوات ستبدأ بعد قليل وأن الانتخابات جرت وفقا للضوابط التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات، ومرت العملية الانتخابية بكل القواعد والإجراءات التى نصت عليها اللجنة العليا لانتخابات خاصة وان وزارة الخارجية المصرية وفرت كل الامكانيات لنجاح عملية الانتخابات،

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كما أشاد السفير المصرى بجهود السلطات العمانية التى حافظت على الأمن والنظام العام خارج أسوار السفارة .

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