مقتل 4 من عناصر البيشمركة و12 من داعش بحادثين فى منفصلين بالموصل

>أعلن مصدر فى وزارة البيشمركة اليوم الأحد، مقتل 4 من عناصر و 12 من تنظيم (داعش) فى حادثين منفصلين بالموصل 400 كم شمال بغداد.

وقال المصدر، إن عناصر داعش شنوا هجوما على منطقة الخازر شرق الموصل قتلوا فيه 4 من عناصر البيشمركة وتدخلت طائرات التحالف وقصفت مركبات التنظيم وعناصره، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد منهم وهروب الآخرين وسيطرة قوات البيشمركة على المنطقة من "جميع الجهات".

وعلى جانب آخر، قتل 12 من عناصر داعش واحرقت خمس مركبات عسكرية فى قصف للتحالف الدولى استهدف قرية الشبابيط 7 كم شرق قضاء سنجار فيما لاذ بقية عناصر التنظيم بالفرار باتجاه قضاء تلعفر شمال غرب الموصل.

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