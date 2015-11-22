25 مشهداً تلخص سيناريو اليوم الأول للانتخابات البرلمانية بالمحافظات.. الجيش يفض مشادات المرشحين وأنصارهم.. سيدة تكتشف وفاتها.. الإخوان يحطمون سيارة مواطن.. والجنس الناعم عنوان "التصويت والتأمين"

رصد "اليوم السابع" 25 مشهدا تلخص وتوضح سير العملية الانتخابية فى المرحلة الثانية بالمحافظات، والتى بدأت صباح اليوم، الأحد، حيث شهدت هدوءا نسبيا وإقبالا متوسطا من قبل الناخبين.

المشهد الأول: مرشح يتهم قاضيا بإبطال أصوات الناخبين بالشرقية

>اتهم أحد المرشحين قاضيا بإبطال أصوات الناخبين فى ههيا بالشرقية، حيث اتهم "عثمان .ش" مرشح الدائرة الثامنة، التى تضم مركزى ههيا والإبراهيمية، قاضيا بإحدى لجان قرية شرشيمة التابعة لمركز ههيا بإبطال أصوات الناخبين الأميين وكبار السن.>وقال عثمان إن الناخبة "وداد . م . ع" أكدت على أن رئيس اللجنة قام بملء بياناتها فى الكشوف والاطلاع على تحقيق الشخصية، وعقب قيامها بتسلم الاستمارة حصل عليها مجددا ووضعها فى الصندوق الانتخابى دون ملء خانة إبداء الرأى، مشيرة إلى أن القاضى لديه ميول إخوانية ويكرر الموقف مع الأميين وكبار السن.

المشهد الثانى: دفع مبالغ لتوجيه الناخبين بالزقازيق

>وسادت حالة من الاستياء بين الناخبين، بلجنة المعهد الفنى التجارى، بالزقازيق من دفع بعض أنصار المرشحين مبالغ لتوجيه الناخبين، لصالح بعض المرشحين بالدائرة الأولى، ومقرها حى أول وثانى الزقازيق.>وشكا المترددون على اللجنة 112، بذات المعهد من تصويت جماعى داخل اللجان، وتم إخطار الأجهزة الأمنية.

المشهد الثالث: السيطرة على مناوشات أنصار المرشحين

>تمكنت قوات الشرطة العسكرية من السيطرة على مناوشات اندلعت أمام إحدى اللجان بدائرة مركز أبو حماد بالشرقية.

ونشبت مشادات كلامية بين مندوبى وأنصار المرشح أحمد فؤاد أباظة والعميد ثروت سويلم، كادت أن تتطور إلى حد الاشتباك، ما دفع قوات التأمين إلى التدخل ومنعت وقوع الاشتباكات، كما تم استدعاء الشرطة العسكرية التى تمكنت من السيطرة على الموقف، فيما غادرت الشرطة دون ضبط أى منهم.

>

المشهد الرابع: مجند يطلق عيار نارى بعد تكدس الناخبين أمام اللجنة

>أطلق مجند ضمن القوة المكلفة بتأمين اللجنة رقم 85 بمدينة أولاد صقر فى الشرقية، عيار نارى أمام اللجنة، بعد تكدس الناخبين أمام اللجنة وعدم القدرة على السيطرة عليهم .

المشهد الخامس: سيدة توجه الناخبين أمام لجنة بالقناطر الخيرية

المشهد السادس: مناوشات أنصار خالد يوسف وأنصار المرشحين

>تمكنت قوات تأمين اللجان الانتخابية بمدرسة المنيرة الابتدائية فى القليوبية من ضبط "سيدة.ا" ربة منزل أثناء توجيهها الناخبين أمام لجنة بالقناطر الخيرية.>وشهدت دائرة كفر شكر بالقليوبية مسقط رأس المخرج خالد يوسف، مناوشات بين أنصاره وأنصار بعض المرشحين، وحرر أحد أنصار المخرج محضرا رقم 4314 لسنة 2015 بمركز كفر شكر ضد نجل المرشح عربى فؤاد لعرضه رشوة انتخابية لصالح والده أمام لجنة مدرسة السلام الابتدائية بكفر شكر.

المشهد السابع: مرشح يتهم مندوبين بالتعدى عليه لفظيا

>اتهم "مجدى زويلة" المرشح بدائرة منيا القمح فى الشرقية، مندوبى 3 مرشحين بالتعدى عليه لفظيا بسبب رفضه توجيه الناخبين لصالح مرشحيهم.>وقال "زويلة" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الأمر تطور للاعتداء عليه، موضحًا أنه قام بتحرير مذكرة للجنة الانتخابات، وعمل محضر بقسم الشرطة.

المشهد الثامن: شكاوى توجيه الناخبين لصالح مرشح النور

>قالت غرفة عمليات الشرقية، إنها تلقت شكاوى ضد رئيس اللجنة رقم "92" بمدرسة أبو شوشة الابتدائية بمدينة بلبيس تتهمه بتوجيه الناخبين لصالح مرشح حزب النور وأشارت الغرفة إلى أنه تم إبلاغ نائب رئيس المحكمة رسميا بالواقعة للتصرف فى الأمر.

المشهد التاسع: ضابط تأمين يضطر لإطلاق النار لفض الزحام بالدقهلية

المشهد العاشر: سيارة لتوجيه الناخبين بالمحلة

>اضطر الضابط المسئول عن تأمين لجنة "28" بقرية الحفير التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية إلى إطلاق النار فى الهواء لفض الزحام والسيطرة على الأوضاع.>ضبط الرائد محمد صقر، رئيس مباحث قسم ثان المحلة السيارة، رقم "ع م س 1980" ميكروباص قيادة "محمد أ" 27 سنة، وبرفقته "حافظ. ا" مهندس، وبحوزتهما 14 ورقة دعاية انتخابية وقيامهما بتوجيه الناخبين لاختيار كل من عادل هاشم، سلوى الجندى، حازم حشاد، كما ضبطت القوة بحوزتهما 4200 جنيه وبمواجهة السائق أقر بتواجده بصحبة الثانى لتوجيه الناخبين وأنكر الأخير دفع مبالغ للناخبين، ولم يعلل سبب حيازته بطاقة رقم قومى باسم "همت.ا".

المشهد الحادى عشر: طرد مندوبى المرشحين فى ديرب نجم

المشهد الثانى عشر: سيدة تكتشف أنها مقيدة بجداول المتوفين

>طرد أحد رؤساء اللجان بالدائرة التاسعة فى محافظة الشرقية ومقرها مركز شرطة ديرب نجم، جميع مندوبى المرشحين بعد توجيههم الناخبين لصالح مرشحيهم، ولاحظ القاضى الذى يرأس لجنة مدرسة قرية الزهراء، توجيه أحد مندوبى المرشحين الناخبين داخل مقر اللجنة، ومحاولته إقناعهم بالتصويت لصالح مرشحه، فطرد على الفور كل المندوبين إلى خارج اللجنة، مما تسبب فى حالة من الاستياء بين مندوبى المرشحين.>شهدت مدينة العاشر من رمضان واقعة غريبة، حين توجهت سحر محمد سعيد همام، المقيمة فى المجاورة 13 بمدينة العاشر من رمضان، وتحمل بطاقة رقم قومى "26810171301386" العاشر من رمضان للإدلاء بصوتها فى الانتخابات البرلمانية التى تشهدها المدينة منذ صباح اليوم، وبعد عناء وبحث عن اسمها في القوائم الانتخابية دخلت على موقع اللجنة العليا للانتخابات واكتشف أنها غير مقيدة فى أى لجنة انتخابية بحجة أنها "متوفاة"

وقالت سحر همام، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنها كانت تصوت فى الانتخابات السابقة بمدينة بلبيس، وأقامت فى العاشر منذ عام ونصف وغيرت مقر سكنها واستخرجت بطاقة من سجل مدنى مدينة العاشر من رمضان وهذه أول مرة تدلى بصوتها فى العاشر بعد انتقالها للسكن فى المدينة، واكتشفت أن اسمها مقيد ضمن كشوف المتوفين، وليس لها حق فى التصويت.

>

المشهد الثالث عشر: مرشح يكسر الصمت الانتخابى

المشهد الرابع عشر: الطائرات تحلق لتأمين اللجان بالدقهلية

المشهد الخامس عشر: قاض يمتنع عن العمل لطلب لجنة التأمين إبراز هويته

>حشد مرشح مستقل بدائرة الزهور والمناخ بعض الأطفال فى عمر الزهور يرفعون أعلام مصر وتى شيرت مطبوع عليهما اسمه والرمز الانتخابى فى مخالفة لقانون اللجنة العليا الانتخابات وكسر الصمت الانتخابى.>حلقت طائرات عسكرية فوق سماء الدقهلية، تزامنا مع تصويت الناخبين فى الانتخابات البرلمانية، لتأمين ورصد أى أعمال إرهابية محتملة، وتفاعل الناخبون مع الطائرات بهتافات مؤيدة للقوات المسلحة، وهتافات تحيا مصر، رافعين أعلام مصر.>قال اللواء سامى سيدهم نائب محافظ الشرقية إن أعمال التصويت بلجنة مدرسة "عبد القوى نصار" بدائرة أبو كبير منتظمة وتسير فى هدوء.

وأشار سيدهم فى بيان إلى أن القاضى رئيس اللجنة كان امتنع عن العمل بعد طلب لجنة تأمين إبراز هويته للتأكد من أنه القاضى المكلف باللجنة، لافتا إلى أن الأمر لم يستغرق دقائق وعاد رئيس إلى أداء عمله وانتظام سير العملية الانتخابية بالمدرسة.

>وأضاف البيان أن غرفة العمليات الرئيسية بالشرقية، تتابع سير العملية بجميع المقار الانتخابية وحل المشاكل بمراكز ومدن المحافظة.

المشهد السادس عشر: رئيس لجنة يصطحب مسنة للإدلاء بصوتها بالشرقية

المشهد السابع عشر: منتمون للإخوان يحطمون سيارة مواطن لتعليقه دعاية لأحد المرشحين

>ساعد المستشار أمير الوكيل المشرف على الانتخابات باللجنة رقم 108 فى مدرسة الإعدادية بنين، بقرية بردين فى الشرقية، مسنة للإدلاء بصوتها، كما اصطحب النقيب محمود غنيم مسنا آخر إلى لجنته بمدرسة صلاح سليم ببنى عامر التابعة لمركز الزقازيق.>حطم عدد من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين بمركز منيا القمح فى محافظة الشرقية، سيارة مواطن بسبب تعليقه ملصقات دعائية لأحد المرشحين على سيارته.

البداية كانت أثناء مرور المواطن "معتمد . م . ع" مستقلا سيارته التى تحمل أرقام ط 96111 بناحية قرية ميت يزيد بدائرة منيا القمح، وتصادف مرور عدد من أنصار جماعة الإخوان الذين اعتدوا عليه وحطموا سيارته، بسبب دعمه لأحد المرشحين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 60440 جنح مركز شرطة منيا القمح لسنة 2014 .

المشهد الثامن عشر: القبض على مواطن صور ورقة اقتراع بالخانكة

المشهد التاسع عشر: القبض على مواطنة بعد إساءتها للجيش

المشهد العشرون: القبض على ناخب مزق ورقة التصويت

المشهد الحادى والعشرون: فرد شرطة يساعد مريض على الإدلاء بصوته

المشهد الثانى والعشرون: نقل الناخبين بسيارات نصف نقل إلى اللجان بوسط سيناء

المشهد الثالث والعشرون: الشرطة النسائية تتفقد اللجان بالشرقية

>ألقت قوات الأمن المعنية بلجنة رقم 65 بمدرسة عرب العليقات الإعدادية التابعة لدائرة الخانكة والخصوص والعبور، القبض على أحد المواطنين لقيامه بتصوير ورقة الاقتراع أثناء قيامه بالإدلاء بصوته.>تمكن منذ قليل، رجال المباحث بمركز بركة السبع بالمنوفية، من إلقاء القبض على مواطنه تدعى "أ . س" بقرية طوخ طنبشا التابعة لمركز بركة السبع، لقيامها بالإساءة للجيش والشرطة بالألفاظ المسيئة داخل لجنة الانتخابات بالقرية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.>تمكنت مباحث مركز أشمون بالمنوفية من ضبط ناخب حال قيامه بتمزيق ورقة التصويت داخل لجنة الانتخابات بقرية البرانية، التابعة لمركز أشمون بالمحافظة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات. تلقي اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد إيهاب زهنى، رئيس مباحث مركز أشمون، يفيد بضبط إيهاب عبد الخالق متولى، حال قيامه بتمزيق ورقة التصويت داخل لجنة الانتخابات بقرية البرانية التابعة لمركز أشمون بالمحافظة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.>ساعد فرد شرطة، بلجنة مدرسة ناصر الابتدائية بالمحلة بمحافظة الغربية، مريضاً يمشى على عكازين للدخول إلى لجنته الانتخابية للتصويت، وقدم له باستخدام كرسى متحرك، وتوصيله إلى اللجنة للإدلاء بصوته، وفور الانتهاء من الإدلاء بصوته أخرجه مرة أخرى خارج اللجنة>أكد شهود عيان بوسط سيناء أن المرشحين لمجلس النواب بدائرة وسط سيناء بدأوا ينقلون أنصارهم من القرى المختلفة بواسطة سيارت نصف نقل وميكروباصات لتوصيلهم لمجمع اللجان الانتخابية الكائن فى مدينة الحسنة، فى الوقت الذى تشهد فيه لجان وسط سيناء إقبالا محدودا من الناخبين.>تفقدت الشرطة النسائية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العقيد أميرة فؤاد، رئيس قسم حقوق الإنسان، والعلاقات الإنسانية بمديرية أمن الشرقية، العديد من اللجان الانتخابية بمدينة الزقازيق، وقامت بتوزيع الشيكولاتة والأقلام والمياه المعدنية على الناخبين.

وقالت العقيد أميرة فؤاد، فى تصريحات صحفية، إن المشاركة فى العملية الانتخابية واجب واطنى على كل ناخب، وأن الشرطة النسائية موجودة وسط الناخبين على مدار العملية الانتخابية للعمل على مساعدتهم.

المشهد الرابع والعشرون: القبض على مندوب مرشح وزع مبالغ مالية فى زفتى

المشهد الخامس والعشرون: مسنة عمرها 72 سنة تصر على الإدلاء بصوتها بأبو كبير

موضوعات متعلقة:

- العليا للانتخابات: 28 ألف و200 ناخب صوتوا فى الخارج.. نسبة التصويت المسجلة أكبر من المرحلة الأولى.. تحرير محضر لناخب يقوم بتصوير بطاقة الاقتراع..141 شكوى والعملية الانتخابية بسيناء تسير بشكل هادئ

>

>القت قوات الشرطة بزفتى القبض على مندوب مرشح ويدعى "محمد س-ع" أثناء قيامه بتوزيع مبالغ مالية وكروت شحن وهواتف محمولة على الناخبين للتصويت لصالح مرشح أمام لجنة كفر السنيدية وفر هاربا فور مشاهدته الشرطة، وتم مطاردته والقبض عليه بقرية شرشابة مركز زفتى.>شهدت لجنة مدرسة السلطان حسن، بدائرة أبو كبير، إقبالا نسبيا من الرجال والسيدات وجاءت الحاجة نبوية سعيد محمد مجاهد 72 سنة، ورغم كبر سنها وعدم مقدرتها على التحرك إلا أنها أصرت على الخروج والإدلاء بصوتها مما جعل أفراد الجيش والشرطة مساعدتها وحملها على كرسى متحرك وإعادتها لمنزلها.

- رئيس نادى القضاة: تأمين لجان الانتخابات بسيناء على أعلى مستوى

>

- بالصور.. فى الساعات الأولى للانتخابات بشمال سيناء.. مشادات بين أنصار المرشحين .. والمرشحون ينقلون أنصارهم من القرى البعيدة بميكروباصات .. وكبار السن يحضرون مبكرا.. وبئر العبد الثالثة أعلى نسبة حضور

>

- غرفة عمليات الوزراء: رصد 9 شكاوى خلال اليوم الأول للانتخابات

>

- إقبال ملحوظ على لجان المطرية.. الإخوان يفشلون فى إعاقة الانتخابات ببؤرتهم المفضلة.. ندب قاض بعد مغادرة رئيس لجنة لمنعه من الدخول بسيارته.. "شحتة كاريكا" أبرز المصوتين.. ومخالفات المرشحين بالجملة

>

- صلاح دياب وأمين أباظة يدليان بصوتيهما بمدرسة الزمالك القومية بدائرة بولاق

>

- بالصور.. قائد الجيش الثانى يتفقد مركز قيادة تأمين الانتخابات ببورسعيد

>

- لجنة الكبار.. السيسى وحرمه وشريف إسماعيل وأحمد الطيب وعدلى منصور يدلون بأصواتهم فى لجنة "مصر الجديدة النموذجية بنات".. وإجراءات مشددة لتأمينها.. ورؤساء الجمهورية خلال 30 عاما يدلون بأصواتهم فيها

>

- قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية يتابعون تأمين لجان الانتخابات..قائد المنطقة المركزية يتفقد لجان مصر الجديدة ومدينة نصر ويوصى بمعاونة كبار السن..وقائد الجيش الثانى فى لجان الإسماعيلية وبورسعيد

>

- مساعد وزير الدفاع يتفقد لجان الانتخابات بدوائر بولاق أبو العلا

>

- بالصور.. فى الساعات الأولى من انطلاق ماراثون الانتخابات.. كبار السن والسيدات يتصدرون المشهد فى المحافظات.. مسنة بالقليوبية: "بنتخب عشان مصر تبقى أحسن".. وعجوز: السيسي سيعيد بلدنا لقمة مجدها

>

- بالفيديو والصور.. السيسى يدلى بصوته فى المرحلة الثانية للانتخابات.. إقبال كثيف بدوائر القاهرة.. ارتفاع نسبة مشاركة السيدات وكبار السن.. وناخبة لـ"اليوم السابع":"ربنا يستر وميكونش زى البرلمان اللى فات"

>

- "النور" و"حب مصر".. ضرب تحت الحزام بعد 4 ساعات من التصويت.. ياسر برهامى: نسعى لإسقاط قائمة شرق الدلتا وسنعلم على " لا أنتخب " ..ومصطفى بكرى يرد: تدفعكم شهوة الانتقام ورصيد حزبكم السلفى نفد فى الشارع

>