أنصار مرشح بأبو حماد يستقبلونه بالشماريخ فى إحدى اللجان

>اضطرت لجنة التأمين المكلفة بلجنة قرية العباسة بمركز أبوحماد، لإطلاق الأعيرة النارية في الهواء، للسيطرة علي أنصار أحد المرشحين.

كان وصل المرشح إلى مقر اللجنة، فتجمهر عدد من أنصاره وأطلقوا الألعاب النارية احتفالا به، مما دفع الأمن لإطلاق الأعيرة النارية للسيطرة عليهم تحسبا لوقوع مشادات مع أنصار المرشحين.

و يبلغ إجمالى عدد الناخبين بالشرقية 3 ملايين و891 ألفا و162 ناخبا، يصوتون بـ 1843 لجنة فرعية بإشراف 1039 مركزا انتخابيا، لاختيار 37 نائبا "فردى"من بين 328 متنافسا و7 بالقائمة فى 13 دائرة.

يخصص لدائرة مدينة الزقازيق "مقعدين" ودائرة الزقازيق "4 مقاعد" ودائرة بلبيس "3مقاعد" ودائرة العاشر من رمضان "مقعد" ودائرة مشتول السوق "مقعد" ودائرة منيا القمح "3 مقاعد" ودائرة أبوكبير"مقعدين" ودائرة ههيا والإبراهيمية "مقعدين" ودائرة ديرب نجم"مقعدين" ودائرة فاقوس "3 مقاعد" ودائرة أبوحماد "مقعدين" ودائرة الحسينية و3 مقاعد ودائرة كفر صقر "مقعدين".