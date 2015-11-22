قوات تأمين الانتخابات توقف سيارة حاولت اختراق الحاجز الأمنى بتلا المنوفية

صرحت غرفة العمليات المركزية بمحافظة المنوفية بأن قوات التأمين بمدينة تلا أوقفت سيارة ملاكى قيادة المواطن م.أ.ش لتخطيه الحاجز الأمنى الفاصل بين لجان 61 و62 بالمدرسة الإعدادية واللجان 63 و 64 بالمدرسة الثانوية التجارية وقامت قوات التأمين بمنعه وكسر زجاج السيارة الخلفى والقبض على قائد السيارة.

وأكدت الغرفة أن عملية الانتخابات تسير بشكل منتظم وأن المحافظة لم تشهد أحداثا جسيمة تستدعى التدخل على نطاق واسع.

ويبلغ عدد الناخبين بالمنوفية 2 مليون و403 آلاف و141، يصوتون فى 9 دوائر، عبر 1089 لجنة فرعية يشرف عليها 523 مركزا انتخابيا لاختيار 20 نائبا فرديا و5 بالقائمة.

وتوزع المقاعد فى المحافظة بواقع مقعد واحد لكل من 3 دوائر ومقعدين لكل من 3 دوائر، و3 مقاعد لدائرة واحدة و4 مقاعد لكل من دائرتين.

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