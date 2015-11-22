مرشح يطالب بوقف الانتخابات وتغيير استمارة التصويت بدائرة بندر المنصورة

تقدم الصحفى نعمان سمير، المرشح لمجلس النواب، على مقعد الفردى، عن حزب مستقبل وطن، مساء اليوم الأحد، بطعن إلى رئيس اللجنة العامة للانتخابات بدائرة قسمى أول وثانى المنصورة بمحافظة الدقهلية، بسبب استبعاد اسم المرشح رقم 30، وطبع كلمة "مستبعد" بدلا من اسمه، وهو الأمر الذى أحدث جدلا بين الناخبين وانتشار شائعة أن كل المرشحين بعد رقم 30 مستبعدين من الانتخابات.

وقال سمير فى شكواه إنه فوجئ صباح اليوم الأحد، بأن ورقة التصويت تختلف عن النموذج المعلن على الموقع الرسمى للجنة العيا للإنتخابات، واكتشف الناخبين تظليل المربع المقابل لرقم 30 كاملا، وكتابة كلمة "مستبعد" وفهم المئات منهم بالخطأ بأن كل الأسماء التي جاءت بعد هذا الرقم مستبعدة من الانتخابات، إضافة إلى استغلال بعض المرشحين للأمر وأشاعوا بأن الأسماء التالية لرقم 30 مستبعدة من الانتخابات.

وطالب سمير فى شكواه، باتخاذ كل ما يلزم قانونا نحو تصحيح الخطأ، وإيقاف العملية الإنتخابية، وعدم إتمامها، وإعادة إجرائها باستمارة تصويت جديدة لا تتضمن الكلمة الغامضة "مستبعد" تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، والمساواة بين المرشحين.

وكشف مصدر باللجنة العليا للانتخابات أن المرشح رقم 30 ينتمى لحزب النور وهو من طالب باستبعاده من الانتخابات، ووافقت اللجنة.

يذكر أن دائرة المنصورة "قسم أول وثانى" يتنافس على مقاعدها 61 مرشحا للفوز بثلاثة مقاعد فى البرلمان المقبل.

ويبلغ عدد الناخبين بالدقهلية 3 ملايين و952 ألفا و364 مواطنا يصوتون فى 1795 لجنة فرعية باشراف 795 مركزا انتخابيا فى 11 دائرة لاختيار 29 نائبا"فردى" من بين 394 متنافسا و8 "قائمة".

ويخصص لدائرة مدينة المنصوره "3 مقاعد" - دائرة المنصوره " 3 مقاعد" - دائرة بلقاس " 3 مقاعد" - دائرة طلخا ونبروه 3" مقاعد" - دائرة دكرنس وبنى عبيد"مقعدين" - دائرة شربين 2"مقعدين" - دائرة المنزله والمطرية" مقعدين" - دائرة منيه النصر "مقعدين" - دائرة مركز ومدينة ميت غمر" 4 مقاعد" - دائرة اجا" مقعدين" - دائرة السنبلاوين "3 مقاعد".

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