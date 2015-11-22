بالصور.. استمرار توافد الناخبين للأدلاء بأصواتهم قبل غلق باب الاقتراع بالقليوبية

شهدت اللجان الانتخابية بمركز بنها فى محافظة القليوبية قبل إغلاق لجان الاقتراع إقبال أعداد كبيرة من الناخبين بينهم كبار سن والسيدات.

وحرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم للإدلاء بأصواته قادمين من قرى شبلنجة وعدة قرى بعيدة للجان الانتخابية التى تشهد منافسة بين المرشحين وعددهم 26 مرشحا فرديا للفوز بمقعدين فى البرلمان.

ويتنافس فى القليوبية 275 مرشحا فرديا على 24 مقعدا فرديا بـ 10 دوائر منهم 26 فى دائرة مركز بنها، و22 بدائرة قسم بنها، و12 بكفر شكر، و25 بطوخ، و18 بالقناطر، و27 مرشحا بقليوب، و32 بدائرة قسم أول شبرا، و36 بدائرة قسم ثان شبرا و48 بالخانكة والخصوص والعبور، و29 بشبين القناطر.

ويبلغ عدد الناخبين بالقليوبية 2 مليون و848 ألفا و665 يصوتون فى 1248 لجنة فرعية باشراف 546 مركزا انتخابيا وتوزع المقاعد على الدوائر الـ 10 بواقع مقعد واحد لدائرتين ومقعدين لدائرتين و3 مقاعد لـ 5 دوائر و4 مقاعد لدائرة واحدة.

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