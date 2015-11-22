بالصور.. تزايد أعداد الناخبين بلجان المنوفية فى اللحظات الأخيرة

تزايد منذ قليل الإقبال على لجان الانتخابات البرلمانية بجميع دوائر محافظة المنوفية والبالغ عددهم 9 دوائر انتخابية ينافسون على 20 مقعد على الفردى و5 مقاعد علي القائمة وذلك قبل ساعات من غلق باب التصويت فى اليوم الأول. من الانتخابات وخاصة فى قرى الريف التي يترشح بها مرشحين من أهالى القرية وذلك وسط تشديدات أمنية مشدده من قبل رجال الشرطة والجيش.

فى سياق متصل حرر المحامى محمد مصطفى الزيات وكيل عن المرشح أبو بكر قشوش بدائرة بندر شبين الكوم بتحرير عدة محاضر خرق انتخابى ضد 4 من المرشحين يتهمهم بتقديم رشاوى انتخابية.

حيث تم تحرير محضر 7644 ضد المرشح ماجد أبو الخير لخرق الصمت الانتخابى، ومحضر رقم7645 ضد المرشح نضال مندور بتقديم رشاوى انتخابية، محضر رقم 7642 إدارى قسم شبين الكوم ضد المرشح محمد سعيد زناتى يتهمه بتقديم رشاوى انتخابية لتوجيه الناخبين، ومحضر رقم 7643 ضد المرشح صابر أبو خشبة بتقديم رشاوى انتخابية.

كما أعلنت غرفة العمليات المركزية بمحافظة المنوفية بأن قوات التأمين بمدينة تلا قامت بتوقيف سيارة ملاكى قيادة المواطن م.أ.ش لتخطيه الحاجز الأمنى الفاصل بين لجان 61و62 بالمدرسة الإعدادية واللجان 63 و64 بالمدرسة الثانوية التجارية.

وقامت قوات التأمين بمنعه وكسر زجاج السيارة الخلفى والقبض على قائد السيارة، وعلى أثرها تجمع بعض الأهالى وتم تفريقهم بإطلاق عيار نارى فى الهواء. وأكدت الغرفة أن عملية الانتخابات تسير بشكل منتظم وأن المحافظة لم تشهد أحداثا جساما تستدعى التدخل على نطاق واسع.

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