سقوط 16 قتيلا من الحوثيين فى مواجهات مع الجيش والمقاومة اليمنية بتعز

>أفادت مصادر فى المقاومة الشعبية اليمنية مساء اليوم الأحد، بمقتل 16 من المسلحين الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح، وجرح 24 آخرين فى مواجهات مع قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز (256) كم جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت المصادر، إن تلك الحصيلة نتجت أيضا عن الغارات الجوية التى شنها طيران التحالف العربى على مواقع الحوثيين وقوات صالح.

واستهدف القصف بحسب المصادر ذاتها، موقع السحى بمنطقة الشريجه وجبل المزاحم فى منطقة كرش، ومنطقة حسى بن علوان بمفرق موزع غرب المدينة.

ولفتت إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت بين رجال الجيش الوطنى والمقاومة بدعم من قوات التحالف والحوثيين وقوات صالح فى منطقة الشريجه وما جاورها إلى جانب أحياء الدعوة شرق المدينة وعصيفرة والزنوج شمال المدينة حيث "أجبر رجال الجيش والمقاومة الحوثيين وقوات صالح على التراجع والفرار".

وأضافت المصادر أن اثنين من رجال الجيش والمقاومة قتلوا وجرح ستة آخرين خلال تلك المواجهات.

فى السياق نفسه، ذكرت مصادر طبية يمنية أن قصف عنيف شنه الحوثيون وقوات صالح على الأحياء السكنية فى المدينة من بينها ثعبات والدمغة إلى جانب المدينة القديمة ما أسفر عن مقتل مدنى وجرح 16 آخرين.

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