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إصابة عمال محطة وقود بسبب تمزيق لافتة مرشح فى الزقازيق

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إصابة عمال محطة وقود بسبب تمزيق لافتة مرشح فى الزقازيق إصابة عمال محطة وقود بسبب تمزيق لافتة مرشح فى الزقازيق
أصيب 3 عمال فى محطة وقود بالزقازيق بإصابات بالغة إثر مشاجرة بينهم و4 من أنصار المرشح عمرو التونسى، بعد تمزيق لافتة للمرشح كانت معلقة فى مدخل المحطة.

ويبلغ إجمالى عدد الناخبين بالشرقية 3 ملايين و891 ألفا و162 ناخبا، يصوتون بـ1843 لجنة فرعية بإشراف 1039 مركزا انتخابيا، لاختيار 37 نائبا "فردى"من بين 328 متنافسا و7 بالقائمة فى 13 دائرة.

يخصص لدائرة مدينة الزقازيق "مقعدين" ودائرة الزقازيق "4 مقاعد" ودائرة بلبيس "3 مقاعد" ودائرة العاشر من رمضان "مقعد" ودائرة مشتول السوق "مقعد"، ودائرة منيا القمح "3 مقاعد" ودائرة أبو كبير "مقعدين" ودائرة ههيا والإبراهيمية "مقعدين"، ودائرة ديرب نجم"مقعدين" ودائرة فاقوس "3 مقاعد"، ودائرة أبو حماد "مقعدين"، ودائرة الحسينية و3 مقاعد ودائرة كفر صقر "مقعدين".

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