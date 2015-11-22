"عمليات الشرقية": ارتفاع نسبة المشاركة لـ 11.5%

>أكدت غرفة عمليات الشرقية، في بيانا لها، أن نسبة الحضور والإقبال على اللجان وصلت حتى السابعة من مساء اليوم إلى 11.5%.

يشار إلى أن النسبة كانت 5.5% في ساعات الصباح الأولي، ثم ارتفعت إلى 7% فى الفترة الثانية لتصل إلى 11.5 % مع قرب انتهاء مواعيد التصويت.

و يبلغ إجمالى عدد الناخبين بالشرقية 3 ملايين و891 ألفا و162 ناخبا، يصوتون بـ 1843 لجنة فرعية بإشراف 1039 مركزا انتخابيا، لاختيار 37 نائبا "فردى"من بين 328 متنافسا و7 بالقائمة فى 13 دائرة.

يخصص لدائرة مدينة الزقازيق "مقعدين" ودائرة الزقازيق "4 مقاعد" ودائرة بلبيس "3مقاعد" ودائرة العاشر من رمضان "مقعد" ودائرة مشتول السوق "مقعد" ودائرة منيا القمح "3 مقاعد" ودائرة أبوكبير"مقعدين" ودائرة ههيا والإبراهيمية "مقعدين" ودائرة ديرب نجم"مقعدين" ودائرة فاقوس "3 مقاعد" ودائرة أبوحماد "مقعدين" ودائرة الحسينية و3 مقاعد ودائرة كفر صقر "مقعدين".

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