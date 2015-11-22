غرفة عمليات المنوفية: العملية الانتخابية منتظمة

كما تلقت غرفة العمليات بلاغا بمحاولة المرشح (ف.أ.ع) تعطيل العملية الانتخابية بإحدى اللجان الفرعية فى مدينة سرس الليان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وغادر المرشح مقر اللجنة.
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