غرفة عمليات المنوفية: العملية الانتخابية منتظمة

أصدرت غرفة عمليات محافظة المنوفية المركزية بيانا اليوم، أوضحت فيه أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم بلجان المحافظة، وجاءت نسب الإقبال جيدة بحى شرق شبين الكوم ومتوسطة فى مراكز شبين الكوم وأشمون ومنوف، وقويسنا وتلا وبركة السبع والسادات، وضعيف فى مراكز الباجور والشهداء وسرس الليان.

كما تلقت غرفة العمليات بلاغا بمحاولة المرشح (ف.أ.ع) تعطيل العملية الانتخابية بإحدى اللجان الفرعية فى مدينة سرس الليان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وغادر المرشح مقر اللجنة.

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