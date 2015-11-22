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غرفة عمليات المنوفية تناشد المتابعين الدوليين والمحليين بتدقيق المعلومة

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غرفة عمليات المنوفية تناشد المتابعين الدوليين والمحليين بتدقيق المعلومة غرفة عمليات المنوفية تناشد المتابعين الدوليين والمحليين بتدقيق المعلومة
ناشد أعضاء غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتابعين الدوليين والمحليين بتوخى الحذر فى التعامل مع المعلومة والتأكد من مصدرها حرصا على الموضوعية .

وقال أعضاء الغرفة :نهيب بهم جميعا الاعتماد على غرفة عمليات المحافظة كمصدر موثوق منه علما بأن ما جاء ببعض المواقع عن وقف التصويت ببعض اللجان ليس له أساس من الصحة.

أضاف بيان صادر عن محافظة المنوفية، أن العملية الانتخابية تسير على قدم وساق وهناك تدخلات فورية لوأد أى تجاوزات فى مهدها وأن هناك سيطرة كاملة على مجريات الأحداث منذ صباح اليوم كما أكدت غرفة العمليات أنه لم تشهد المنوفية جسيمة تستدعى التدخل على نطاق واسع.
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مصر 365

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