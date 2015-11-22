أهالى قرى بدمياط يحتشدون أمام اللجان فى الساعات الأخيرة

>شهدت لجان عدة قرى بمحافظة دمياط إقبالا متزايدا فى الساعات الأخيرة من اليوم الأول لانتخابات المرحلة الثانية.

وأقبل مواطنو قرية ميت الخولى عبد لله التابعة لمركز الزرقا مسقط رأس المرشح محمد قابيل البنا بشكل كبير ونقل أعضاء حملته الناخبين بالتكاتك وسيارات الميكروباص إلى اللجان.

كما شهدت قرية السيالة إقبالا لنصرة محمد بحيرى وخرج أبناء قرية البصارطة لنصره مرشحيها ربيع شوشة وعليوة السرى وتوافد عدد من أبناء قرية الشعراء لنصرة محمد شوشة وجهاد عيد.

كما توافد أبناء قرى الخياطة ومدينة عزبة البرج لنصرة ياسر الديب ،ووقف عدد كبير من المحامين وأعضاء مجلس إدارتها على قلب رجل واحد لمساندة الشاب ضياء الدين داود بن شقيق القيادى النصارى ضياء الدين داود مرشح الدائرة الأولى بندر ومركز دمياط ، كما خرج أبناء قرية الوسطانى مسقط رأس المرشح سمير التلبانى بالدائرة الثانية كفر سعد لمساندة مرشحها.

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