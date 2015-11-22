محافظ الشرقية: ارتفاع نسبة التصويت إلى 11.5%

استأنف الدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية، جولاته داخل اللجان الانتخابية بالمدارس الفترة المسائية وتفقد لجنة مدرسة عبد الله النديم للتعليم الأساسى ومدرسة صفى الدين مجاهد بقرية الزنكلون مركز الزقازيق.

وأعلن المحافظ ارتفاع نسبة التصويت إلى 11.5% حتى الساعة 6.45 مساء وتعتبر نسبة إلى حد ما جيدة لأن الأصوات تتوافد على اللجان حتى الساعة 9 ويستمر التصويت طالما أن الناخبين داخل أسوار اللجنة .

ويبلغ إجمالى عدد الناخبين بالشرقية 3 ملايين و891 ألفا و162 ناخبا، يصوتون بـ1843 لجنة فرعية بإشراف 1039 مركزا انتخابيا، لاختيار 37 نائبا "فردى"من بين 328 متنافسا و7 بالقائمة فى 13 دائرة.

يخصص لدائرة مدينة الزقازيق "مقعدين" ودائرة الزقازيق "4 مقاعد" ودائرة بلبيس "3مقاعد" ودائرة العاشر من رمضان "مقعد" ودائرة مشتول السوق "مقعد" ودائرة منيا القمح "3 مقاعد" ودائرة أبوكبير"مقعدين" ودائرة ههيا والإبراهيمية "مقعدين" ودائرة ديرب نجم"مقعدين" ودائرة فاقوس "3 مقاعد" ودائرة أبوحماد "مقعدين" ودائرة الحسينية و3 مقاعد ودائرة كفر صقر "مقعدين".

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