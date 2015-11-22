طالب بجامعة أمريكية يدعو للجهاد في صفوف داعش عبر ورقة إجابته.. والجهادي جون مثله الأعلى

كتب – محمد سويلم

في واقعة هي الأغرب من نوعها، وُجدت ورقة إجابة لطالب بجامعة «cornell university» الأمريكية ، مكتوب عليها ” لا إله إلا الله محمد رسول الله»، داعيًا فيها الطالب الانضمام لتنظيم داعش من خلال كلمته «join isis»

وكشف برنامج «trouble with schools» المذاع على قناة «fox news» ، أن ذلك لم يعد بالأمر الغريب فأصبح هذا الفكر حسبما رصد موقع « كاريزما نيوز» الأمريكي مسيطر بشكل متزايد على الطلبة الجامعية ، مشيرين إلى أن هناك واقعة آخرى من خلال رسم «بوستر» للجهادي جون «قاطع الرؤس»، ومن المعروف أن الجهادي جون بريطاني، مولود في الكويت ، فهل سيولد جون آخر ولكن هذه المرة بالولايات المتحدة الأمريكية .

و كان موقع «كاريزما نيوز» الأمريكي قد أعلن من قبل أنه من السخرية أن تكون مصر، الدولة ذات نسبة ال 90% من المسلمين لديها الجرأة والأمانة الكافيين لمواجهة خطر الإسلاميين مقارنة بالرئيس الأمريكى أوباما، ربما لأن مصر تعتمد فى مسألة بقاءها على الوضوح الإستراتيجى.

ورأى الموقع أن الأمريكيين يجب أن يتصدوا للتوجه الخطير المنتشر داخل الجامعات الأمريكية المتصالحة مع الإرهاب وأن هذا التوجه مازال فى طور المحاولات غير العنيفة لتهبيط حرية التعبير ولكن الخوف من اتجاه مصير الولايات المتحدة إلى عنف مذابح شارلى ابدو التى وقعت فى فرنسا بداية هذا العام.

أشار الموقع أن تقبل الطلبة لقوانين حماس والشريعة داخل الحرم الجامعى وإستجابة إدارات الجامعات بلا مبالاة وسذاجة أمرًا يشير إلى مرحلة عنيفة من نشاط «داعش».