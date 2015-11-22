قيادات الكونجرس: تطورات الأشهر الماضية عكست صحة تحذيرات السيسى بشأن الإرهاب

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم عدداً من قيادات الكونجرس الأمريكى، وعقد الرئيس لقاءين منفصلين الأول مع السيناتور الجمهورى "روبرت كوركر" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى، ثم لقاء ثان مع النائب الجمهورى "دانا روراباخر" رئيس اللجنة الفرعية لأوروبا وأوروآسيا والتهديدات الناشئة بمجلس النواب، والنائبة الديمقراطية "تولسى جابارد" عضوة لجنتى الخدمات العسكرية وأوروبا وأوروآسيا بمجلس النواب الأمريكى، وذلك بحضور سفير الولايات المتحدة بالقاهرة "روبرت بيكروفت".

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال لقاءيه مع أعضاء الكونجرس على أن متانة وقوة العلاقات المصرية الأمريكية تُمكن الجانبين من الارتقاء بالتعاون الثنائى إلى مرحلة جديدة تتناسب مع ما يشهده الشرق الأوسط والعالم من متغيرات، مؤكداً حرص مصر على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية بالولايات المتحدة فى جميع المجالات.

وأضاف السفير علاء يوسف أن أعضاء الكونجرس الأمريكى أكدوا خلال لقاءيهما بالرئيس على تطلعهم لتعزيز العلاقات المميزة التى تربط مصر بالولايات المتحدة، حيث أكد السيناتور "روبرت كوركر" رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على أهمية دور مصر فى الشرق الأوسط وما تتمتع به حضارة عريقة ودور ريادى فى المنطقة. وعبر "كوركر" عن تفهم بلاده لما تواجهه مصر من تحديات إقليمية جسيمة، مؤكداً حرصه على دفع العلاقات بين البلدين قدماً.

كما أشاد وفد الكونجرس بتنظيم الانتخابات البرلمانية التى تعد الاستحقاق الأخير فى خارطة المستقبل، مُعرباً عن دعمه الكامل للجهود التى تقوم بها مصر لمواصلة مسيرة التحول الديمقراطي.

وأوضح المتحدث الرسمى أن النائب الجمهورى "دانا روراباخر" عبر عن سعادته بالالتقاء مجدداً بالرئيس عقب اللقاء الذى جمعهما على هامش مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى فى فبراير الماضى، مشيراً إلى أن تطورات الأشهر الماضية عكست صحة ما حذر منه الرئيس بشأن ضرورة تبنى المجتمع الدولى لمنظور شامل للحد من انتشار الخطر الإرهابى المتنامى.

وتناول "روراباخر" أنشطة "مجموعة أصدقاء مصر" التى أنشأها بمجلس النواب الأمريكى، مؤكداً حرص بلاده على دعم جهود مصر للنهوض بالاقتصاد والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التى تُقدمها مصر فى إطار المشروعات القومية التى أطلقتها.

من جانبه، أعرب الرئيس السيسى عن تقديره لمجموعة أصدقاء مصر على مواقفها المساندة للرؤية المصرية وتفهمها لما تشهده من تطورات وما تواجهه من تحديات، مرحباً باستقبال المستثمرين من الولايات المتحدة لتعريفهم بالمجالات الاستثمارية التى توليها مصر أولوية.

من جهتها، أكدت النائبة الديمقراطية "تولسى جابارد" على أهمية جهود االرئيس الهادفة للحد من انتشار الفكر المتطرف، مشيرةً إلى ضرورة دعم المجتمع الدولى لتلك الجهود بما يساهم فى القضاء على الإرهاب.

وأضاف السفير علاء يوسف أن اللقاءين تناولا مُجمل التطورات فى المنطقة وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين إزاء القضايا المختلفة، حيث أكد الرئيس على ضرورة التوصل لحلول سياسية للأزمات الراهنة فى المنطقة بما يضع حداً لنزيف الدماء ويحافظ على مؤسسات الدول وكياناتها، مشدداً على أهمية عنصر الوقت بالنظر إلى ما يترتب على تلك الأزمات من معاناة إنسانية.

وأعرب أعضاء الكونجرس الأمريكى عن تقديرهم لدور مصر فى الشرق الأوسط، مؤكدين تطلع بلادهم لمواصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية التى تربط مصر بالولايات المتحدة.

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