اليوم السابع: "البرلمان مش هيتحل"

تحت عنوان "البرلمان مش هيتحل"، رصدت اليوم السابع فى عددها الورقى الصادر غد الاثنين، كواليس أول أيام انتخابات المرحلة الثانية لاختيار أعضاء مجلس النواب، فى ظل ارتفاع نسبة مشاركة الناخبين عن المرحلة الأولى.

كما تحدى اللواء سامح اللواء سامح سيف اليزل المنسق العام لقائمة فى حب مصر، مرددى شائعات حل البرلمان، مؤكدا "مجلس النواب هيكمل الخمس سنوات".

واقرأ فى اليوم السابع غدا..

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