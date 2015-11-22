متكسليش واعمليها فى البيت..صلصة الطماطم المعلبة تسبب السرطان والسر فى العلبة

"القديمة تحلى" مثل شعبى أطلق قديما على كل شىء قديم ليؤكد أنه أفضل من الحديث، ومع التقدم التكنولوجى ثبت أن الكثير من العادات والأشياء القديمة أفضل بكثير من الجديد.

وعلى سبيل المثال لا يوجد منزل يخلو من صلصة الطماطم الجاهزة والمعلبة، والتى تعطى طعما ولونا مميزا للطعام، ولكن هل تعلم أنها تحتوى على مواد حافظة تساعد فى حفظها لفترات طويلة من الزمن.

وكثرت الأحاديث حول المواد الحافظة وخطورتها على الصحة، ولكن ماذا عن صلصة الطماطم؟.. تشرح لنا الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، مدى خطورة صلصة الطماطم الجاهزة على صحة الإنسان، وخطورتها تختلف حسب نوع المادة المحفوظة داخلها، أى سواء كانت فى الصفيح أو العلب المعدنية أو الورقية المبطنة.

وتؤكد أن هذه الأغلفة تكسى من الداخل بمادة تدعى "راتينجية" أو مادة "بيسفينول أ"، وتتفاعل هذه المواد مع الجسم بشكل سريع لأن الطماطم تعد حمضية، أما الصلصة المحفوظة فى الزجاج فإنها أقل خطورة حيث لا يتم وضع هذه المادة على الزجاج، ولكن توضع المواد الحافظة على الصلصة لحفظها أطول فترة ممكنة.

وتؤكد أخصائية التغذية العلاجية أن العديد من الدراسات أثبتت أن هذه المواد تزيد من فرص الإصابة بالسرطان، خاصة الثدى والبروستاتا، وتحدث اضطرابات فى الجهاز التناسلى والغدة والقلب والإصابة بالسكر وزيادة الوزن.

وتنصح أخصائية التغذية العلاجية، بصنع معجون الطماطم "الصلصة" فى المنزل، عن طريق اتباع هذه النصائح:

>1- شراء كمية من الطماطم وتنظيفها جيدا.

>2- ضعى إناء مملوءا بالماء على النار واتركيه حتى يغلى ثم ضعى الطماطم فيه لمدة 10 دقائق.

>3- أخرجى الطماطم من الماء سوف تجديها كما هى ولكن حدث تغير طفيف حيث أن القشرة بدئت تنفصل عن الطماطم، ثم قومى بوضعها فى ماء بارد.

>4- اتركيها لتبرد وانزعى القشرة الخارجية، ثم قومى بضرب الطماطم فى الخلاط الكهربى.

>5- قومى بوضعها على نار هادئة حتى تغلظ.

>6- أفرغيها فى أكياس أو أوعية لكى تخزنيها فى الفريزر.