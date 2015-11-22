الجبورى: وجود تنظيم داعش يعود إلى سياسات خاطئة اتبعت سابقا بالعراق

أرجع رئيس مجلس النواب العراقى د. سليم الجبورى وجود تنظيم (داعش) الإرهابى إلى سياسات خاطئة اتبعت سابقا فى العراق.. مؤكدا ضرورة أن يرافق العمليات العسكرية والحرب ضد داعش انجازات سياسية وتفاهم حول كل الملفات المحلية خصوصا ما يتعلق بالمصالحة الوطنية وملف حقوق الإنسان والمعتقلين والنازحين ومشاركة أهالى المناطق المحتلة من داعش فى عمليات تحريرها ومسك الأرض وايجاد حالة من الثقة بمؤسسات الدولة.

وشدد الجبوري- خلال لقائه اليوم الأحد فى بغداد وفدا من مجلس العموم البريطاني- على أن بناء مؤسسات الدولة وقوات أمنية مهنية ومحترفة وفرض سلطة القانون هى العامل المفصلى فى ايجاد مشروع وطنى جامع فى الحرب ضد تنظيم داعش.

واستعرض الوفد البرنامج الذى يعملون عليه ويمثل استبيانا ودراسة حول تنظيم داعش والسياسة الواجب اتباعها من قبل بريطانيا للتعامل مع هذا الملف ، وأشار الوفد إلى أنه سيزور أيضا تركيا وايران والسعودية والإمارات، وأن لديه فرقا أخرى تعمل فى الأردن ومصر ولبنان سترفع تقريرها النهائى بعد عودتها إلى بريطانيا.

على صعيد متصل، التقى رئيس مجلس النواب العراقى نائب وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن ، حيث بحثا بشكل مفصل مجريات العمليات العسكرية ضد داعش والانتصارات التى تحققها القوات العراقية فى محافظتى الأنبار ونينوى.. وأكد الجبورى أن الجهد الدولى الكبير وخصوصا المقدم من الولايات المتحدة للعراق كان له الأثر الكبير فى تحقيق الانتصارات على داعش.