أمن الإسكندرية يعيد طفلا بعد خطفه ومساومة أسرته على 5 آلاف جنيه

نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، فى إعادة طفل إلى والدته، بعد الإبلاغ عن اختفائه ومساومة خاطفه على إعادته مقابل 5 آلاف جنيه.

كان اللواء أحمد عبد الجليل حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر أفاد فيه بأن "رباح.ع"، 33 سنة، عاملة بوحدة الهوارية الصحية ومقيمة نجع يادم بجوار مسجد المصطفى دائرة قسم ثان العامرية، اتهمت شخصًا بخطف ابنها "سيف.ح"، 6 سنوات، من أمام مسكنها وساومها على دفع 5 آلاف جنيه له أمام محطة قطار سيدى جابر نظير إعادته بسبب خلافات مالية بين زوجها والمتهم.

بإعداد الأكمنة تمكن ضباط القسم من ضبط المتهم وتبين أنه "وليد.ا"، عاطل، سابق اتهامه فى قضيتى حيازة أقراص مخدرة وسلاح، و"أحمد.م"، عاطل، سابق اتهامه فى قضيتى مشاجرة وسلاح،

>وبمواجهة الأول اعترف وأيد أقوال المبلغة ووبإرشاده حررت الشرطة الطفل.

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