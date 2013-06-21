نصائح النَّجمة "Catherine Zeta Jones" لبشرة نضرة

لتحصلي على ثقة عالية بالنَّفس، تنصح النَّجمة المحبوبة "Catherine Zeta Jones" كلّ سيِّدة بالبدء بالاهتمام بالصحَّة الداخليَّة والصحَّة الخارجيَّة، وتفسِّر ذلك بقولها: "إنَّ الصحَّة الداخليَّة هي الاهتمام بالأطعمة والمشروبات الطبيعيَّة، في حين أنَّ الصحَّة الخارجيَّة تتضمّن الاهتمام بالبشرة، خاصَّة بشرة الوجه باعتبارها مقياس أنوثة وجمال كلّ سيِّدة".

• وللاهتمام بالصحَّة الخارجيَّة عليك فعل ما يلي:

1. على الرّغم من أنَّ العديد من الخبراء ينصحون بعدم التعرُّض لأشعَّة الشَّمس المباشرة إلا بعد وضع كريم الوقاية من أشعَّة الشَّمس. إلا أنَّ النَّجمة "Catherine Zeta Jones" تنصح بعدم التعرُّض لأشعَّة الشَّمس العموديَّة، من السَّاعة الـ12 ظهراً حتّى السَّاعة الـ4 عصراً؛ لأنَّ الأشعَّة فوق البنفسجيَّة المباشرة قادرة على اقتحام أنسجة البشرة وإلحاق الضرر بها، بالرّغم من وضع الكريم الواقي من أشعَّة الشَّمس في هذه الفترة من اليوم.

2. اهتمي بارتداء نظَّارة شمسيَّة عند الخروج من المنزل صباحاً، فمنطقة العينين تُعتبر من أكثر المناطق الحسَّاسة في البشرة، ويجب العناية بها بطريقة خاصَّة.

3. اغسلي وجهك بغسول مناسب مرَّة أو مرَّتين يوميّاً. وإن كانت بشرتك دهنيَّة، يُمكنك غسلها 3 مرَّات يوميّاً، وأفضل أنواع غسول البشرة هو غسول "Avene"، ويليه غسول "bioderma " بالنسبة لها.

4. اهتمِّي بترطيب بشرتك مرَّتين يوميّاً. وإذا كانت بشرتك جافَّة، اهتمّي بالترطيب المكثَّف لها، فالتَّرطيب المناسب قد يؤخِّر ظهور تجاعيد الوجه قدر الإمكان.

• وللاهتمام بالصحَّة الداخليَّة عليك فعل ما يلي:

1. تجنَّبي الأطعمة التي تعجِّل بظهور التجاعيد، وهي: السكّر، واللحوم المعالجة، والمقالي، والأطعمة الغنيَّة بالموادّ الحافظة.

2. مارسي الرياضة بانتظام، بمعدَّل 3 مرات أسبوعيّاً. وإن لم يكن لديك إمكانيَّة لممارسة الرياضة، يُمكنك الاكتفاء بالمشي نصف ساعة يوميّاً.

3. ابدئي يومك بشرب كوبين من الماء؛ لتنقية الجسم من السُّموم، واملئي يومك بالعصائر الطبيعيَّة كالبرتقال والتفاح، مع ضرورة الابتعاد عن العصائر الصناعيَّة والمياه الغازيَّة.

4. احصلي على 8 ساعات من النَّوم المتواصل ليلاً؛ لأنَّ هذا هو الوقت الذي تتجدّد فيه البشرة؛ فعند إهمالك النَّوم، تحرمين بشرتك من التجدّد والشِّفاء، ممّا يجعلها مرهقة ومليئة بالانتفاخات والهالات السَّوداء.