شاب ينتحر شنقاً لمروره بضائقة مالية فى بنى سويف

انتحر شاب شنقاً اليوم، الأحد، بقرية الدوالطة التابعة لمركز بنى سويف لمروره بأزمة مالية ونفسية.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن بنى سويف تلقى إخطارا من العميد خلف حسين، رئيس المباحث الجنائية ، يفيد بقيام مبروك عبدالفتاح عبدالسلام، 36 سنة، شاب، مقيم قرية الدوالطة مركز بنى سويف بشنق نفسه بشال حول رقبتة.

دلت تحريات المباحث ومن خلال سؤال أهالى القرية وأقارب المتوفى تبين أنه يمر بحالة نفسية سيئة لتعثره مادياً عقب عودته من السفر باحدى الدول العربية.

تم تحرير محضر بالواقعة وإيداع المتوفى مشرحة مستشفى بنى سويف العام، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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