بالصور.. تسريب أوراق التصويت لمرشحين بالعاشر بعد تصويرها داخل اللجان

شهدت الدائرة الرابعة لمحافظة الشرقية ومقرها الدائرة الرابعة بالعاشر من رمضان ، قيام بعض الناخبين بتصوير أوراق التصويت داخل اللجان الانتخابية فى غفلة من القضاة المشرفين على اللجان، حيث إن اللجنة العليا للانتخابات كانت منعت دخول الموبايلات الى داخل اللجان الانتخابية ، لمنع ما يسمى بالمال السياسى.

ورصدت الأوراق التى تم تسريبها التصويت باسم بعض المرشحين، واستنكر الجميع ما يشاع حول المال السياسى، حيث تردد أن بعض المرشحين وعدوا المواطنين بمنحهم نقودا مقابل تصوير ورقة التصويت التي تؤكد منحهم الأصوات، رغم قرار اللجنة العليا للانتخابات بحظر تصوير ورق التصويت داخل اللجان الانتخابية وتجريم الذي يقوم بإخراج تلفونه المحمول داخل اللجنة، إلا أنه تم تسريب صور لأوراق التصويت وبها اختيار عدد من المرشحين في دائرة العاشر من رمضان.

يذكر أن دائرة العاشر من رمضان يتنافس عليها 13 مرشحا على مقعد واحد فردى وهم السيد حسن بكرى رمز الساعة، وأحمد محمود الخطيب رمز الحصان، وعادل السيد محمد رمز الكف، ومحمد سعيد قبطان رمز المركب الشراعى ومحمود معتمد رمز الشمعه ومحمد حافظ الزاهد رمز النخلة، وسناء سليمان أبو سمرة رمز الجرار، وحنا بشرى رمز الجرس، وجمال عطوة رمز المدفع ودرويش مصطفى درويش رمز السهم، وسامى عبد العزيز رمز الفنجان، وعلى أحمد على وشهرته الدوكار رمز الفأس ومحمد محمد توفيق رمز الفنار.

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