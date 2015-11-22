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البدري يكشف لماذا غاب كهربا عن مواجهة المنتخب الأوليمبي.. وهل يشارك ضد الجزائر

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البدري يكشف لماذا غاب كهربا عن مواجهة المنتخب الأوليمبي.. وهل يشارك ضد الجزائر البدري يكشف لماذا غاب كهربا عن مواجهة المنتخب الأوليمبي.. وهل يشارك ضد الجزائر

كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أسباب غياب محمود عبد المنعم كهربا عن مواجهة أمام الكاميرون.

منتخب مصر فاز على الكاميرون برباعية مقابل لاشيء في أخر المباريات الودية استعدادا لبطولة أمم إفريقيا المؤهلة إلى أوليمبياد البرازيل 2016. (طالع التفاصيل).

رباعية المنتخب جاءت عن طريق رمضان صبحي وكريم نيدفيد وصالح جمعة وشكري نجيب. في لقاء شهد غياب كهربا.

وعن غياب كهربا قال البدري: "الفترة الماضية يشارك كهربا بشكل كبير جدا مع الزمالك والمنتخب الأول".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة "بالتأكيد يحتاج إلى راحة من المشاركة في المباريات. ليست راحة سلبية فهو يخوض التدريبات مع باقي اللاعبين ولكنها راحة فقط من المباراة".

وأكمل حديثه قائلا: "كذلك محمد سالم الذي عاد مؤخرا من الإصابة. ولكنه سليم وجاهز".

وعن هل يشارك كهربا أمام الجزائر في أولى مباريات المنتخب في البطولة أجاب البدري: "نعم هو جاهز تماما للمشاركة أمام الجزائر".

وأكد البدري إنه استقر بنسبة 99% على القائمة النهائية للمنتخب والتي سيتم الإعلان الرسمي عنها خلال ساعات.

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فيديو اليوم السابع

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