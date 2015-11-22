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الزمالك يكشف جنسية المدير الفني الأجنبي القادم

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الزمالك يكشف جنسية المدير الفني الأجنبي القادم الزمالك يكشف جنسية المدير الفني الأجنبي القادم

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك عن جنسية المدير الفني الجديد الذي سيتولى مهمة تدريب الفريق عقب رحيل المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا.

فيريرا أعلن رحيله عن الزمالك يوم السبت بسبب "رغبة مرتضى منصور في عدم تواجده". (طالع التفاصيل ورسالة فيريرا إلى الزمالك).

قبل أن يرد الزمالك في بيان ناري على حديث فيريرا ويؤكد" أنت كاذب وهارب". (طالع بيان الزمالك)

وهاجم مرتضى منصور فيريرا بشدة بعد رحيله مشيرا إلى "مدرب فاشل وخمورجي". (طالع هجوم مرتضى على فيريرا)

وقال أحمد مرتضى: "إدارة الزمالك تميل للتعاقد مع مدير فني ألماني الجنسية".

وأضاف في تصريحات عبر قناة (النهار ) "نبحث عن مدرسة جديدة ومختلفة عن المدرسة البرتغالية".

وعن طرح اسم حسن شحاتة قال أحمد مرتضى: "المدير الفني القادم للزمالك أجنبي، هذا قرار نهائي. مع احترامي لطرح اسم حسن شحاتة، أما ميدو فهو متعاقد مع نادي الإسماعيلي ونحترم ذلك".

وأتم: "سنقوم خلال 24 ساعة بعمل حصر للسير الذاتية المعروضة على إدارة النادي. و إسماعيل يوسف مستمر في منصبه بنسبة 99%".

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