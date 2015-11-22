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السلطات الصومالية تلقى القبض على 10 أشخاص للاشتباه فى قتلهم لجندى حكومى

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السلطات الصومالية تلقى القبض على 10 أشخاص للاشتباه فى قتلهم لجندى حكومى السلطات الصومالية تلقى القبض على 10 أشخاص للاشتباه فى قتلهم لجندى حكومى
ألقت السلطات الصومالية القبض على 10 أشخاص بالقرب من الحدود الصومالية - الكينية، للاشتباه فى قتلهم لجندى حكومى.

وذكر راديو "شابيلي" الصومالى، اليوم الأحد، أن المشتبه بهم نقلوا إلى مركز شرطة مدينة "بيليد هاو" للتحقيق معهم فى قتل الجندى الذى انشق من قبل عن حركة الشباب الصومالية.

وعلى الرغم من طرد مقاتلى الحركة من العديد من معاقلهم، لا يزالوا ينفذون هجمات دامية فى مقديشيو ومناطق أخرى فى الصومال يستهدفون خلالها غالبا قوات الاتحاد الأفريقى ومسؤولين حكوميين.

وتصارع الصومال من أجل استعادة السلام بعد عقود من العنف عقب الإطاحة بمحمد سياد برى عام 1991.

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