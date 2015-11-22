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توقف حركة الطيران بمطارى طبرق والأبرق جراء إضراب العاملين

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توقف حركة الطيران بمطارى طبرق والأبرق جراء إضراب العاملين توقف حركة الطيران بمطارى طبرق والأبرق جراء إضراب العاملين
توقفت حركة الطيران بمطارى طبرق والأبرق الدوليين شرقى ليبيا ، اليوم الأحد، عقب إضراب عن العمل بدأه العاملون بالشركة الليبية للخدمات الأرضية بالمطارين.

وقال مسؤول الإعلام بمطار الأبرق ناصر العبيدى ،فى تصريح مساء اليوم، إن إدارة الشركة الليبية للخدمات الأرضية أبلغت إدارة المطار منذ الخميس بعزمها الدخول فى إضراب عن العمل احتجاجا على عدم صرف مستحقاتها.

وأشار العبيدى ، إلى أن وزارة المواصلات بالحكومة المؤقتة المخولة بدفع مرتبات العاملين بالشركة، لم تصرف مرتبات الموظفين منذ مايو رغم وعودها المتكررة بصرف هذه المرتبات.

وفى السياق ذاته، قال الموظف بالشركة الليبية للخدمات الأرضية بمطار طبرق الدولى ناصر سعيد خلال حديثه لأجواء نت، أن موظفى الشركة لم يتقاضوا مرتباتهم منذ خمسة أشهر.

وأوضح سعيد أن الإضراب سيكون مفتوحا إلى حين صرف مستحقات الموظفين كاملة، وكان موظفو الشركة الليبية للخدمات الأرضية قد بدؤوا إضرابا عن العمل فى جميع المطارات الليبية منتصف مايو الماضي، وطالبوا بدفع مرتباتهم، واستأنفوا عملهم بعد أسبوع من الإضراب عندما حصلوا على مرتباتهم.

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