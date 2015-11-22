موقع إسرائيلى: حماس تقطع الكهرباء عن قطاع غزة لتوصيلها للأنفاق

كشف موقع " المصدر" الإسرائيلى النقاب عن أن الأنفاق التى قامت حركة حماس ببناءها عن طريق جناحها العسكرى وهى كتائب عز الدين القسام تستهلك ما نسبته 30% من الكهرباء، التى يتم تزويد قطاع غزة بها من عدة مصادر أهمها الخطوط الإسرائيلية.

وأضاف الموقع الإسرائيلى أن حماس تحتاج فى أعمالها تحت الأرض للكثير من الكهرباء التى تستغلها أيضا فى الاتصالات الأرضية الخاصة بكوادرها خاصةً فى أوقات العمليات العسكرية بديلا للهواتف النقالة أو الهواتف الأرضية العادية.

وأوضح الموقع الإسرائيلى أن حركة حماس قامت مؤخرا بقطع الكهرباء بغزة لإتاحة الفرصة أمام إضاءة المدينة الأرضية للحركة "الأنفاق" والمزودة بالكثير من أجهزة الاتصالات وغيرها من الأجهزة التى تحتاج للكهرباء باستمرار.

وأوضح الموقع الإسرائيلى أن الأنفاق والمواقع العسكرية الخاصة بالقسام لا تنقطع عنها الكهرباء، وأنها متوفرة بها باستمرار على عكس أزمة الكهرباء التى يعانى منها السكان فى السنوات الأخيرة، منذ تدمير إسرائيل لأجزاء كبيرة من محطة الكهرباء الوحيدة فى القطاع عام 2006، قبل أن يعاد إصلاحها ويتوقف دعم الاتحاد الأوروبى بتزويدها بالوقود باستمرار.