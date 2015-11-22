معارض سورى: السعودية تسعى لجمع ضمانات لنجاح مؤتمر المعارضة

قال فايز حسين، عضو هيئة التنسيق الوطنية السورية المعارضة المقيم بالقاهرة، إن المملكة العربية السعودية تسعى الآن لجمع توافقات حقيقية بهدف إنجاح مؤتمر المعارضة السورية الذى ستستضيفه المملكة منتصف ديسمبر المقبل.

وأوضح حسين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن ملامح انعقاد المؤتمر وأجندته لم تتضح بعد، إلا أن السعودية تحاول الأن جمع ضمانات حول التوافق بين كل أطياف المعارضة السورية حول حل سياسى واضح خلال فترة زمنية محددة.

ولفت المعارض السورى إلى أنه من المقرر أن توجع السعودية دعوة حضور المؤتمر الى كل أطياف المعارضة السورية، بهدف توحيد المعارضة وتوحيد كلمتهم اختيار أعضاء الوفد الذى من المفترض ان يتفاوض مع النظام السورى حول طبيعة المرحلة الانتقالية والحكومة التى ستقودها والصلاحيات التى ستحظى بها خلال مؤتمر جنيف 3 برعاية أممية.

ويعتبر هذا المؤتمر الأول من نوعه فى السعودية، حيث إن المملكة لم تستضيف مطلقا أى اجتماع سابق للمعارضة السورية على أراضيها، مما يضع مسؤولية كبيرة على عاتقها فى إنجاح هذا المؤتمر الهام نظرا لأن هذا الملف فى قمة التعقيد، بسبب تعدد فصائل المعارضة السورية، وتفاقم الخلافات بين معظمها، فضلا عن اختلاف ولاءاتها السياسية والإقليمية..

وعقدت محادثات دولية فى فيينا الأسبوع الماضى شاركت فيها 17 دولة عربية وأوروبية بما فيهم الدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ووضعت خطة تشمل محادثات رسمية بين النظام والمعارضة قبل مطلع يناير.