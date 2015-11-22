داعش يعدم 12 طالبا جامعيا بالموصل بدعوى التحريض ضد التنظيم عبر الإنترنت

كشفت مصادر أمنية ومحلية فى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال غربى العراق عن أن مسلحى تنظيم(داعش) الإرهابى أعدم إثنى عشر طالبا جامعيا من سكان المدينة بإطلاق النار عليهم، بدعوى التحريض ضد التنظيم على مواقع التواصل الاجتماعى على شبكة الانترنت.

وأوضحت المصادر أن عناصر داعش أعدموا الطلبة من سكان الموصل بتهمة إدارة صفحات مناهضة للتنظيم، حيث كانوا ينتقدون داعش وينشرون مقالات مناهضة له على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعضهم كان يكتب بأسماء مستعارة.

وأشارت المصادر إلى أن جثث الطلبة سلمت إلى دائرة الطب العدلى فى مدينة الموصل، وبها إصابات بأعيرة نارية فى منطقة الرأس.