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الصحة: 27 حالة مرضية خلال العملية الانتخابية في 8 محافظات

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الصحة: 27 حالة مرضية خلال العملية الانتخابية في 8 محافظات الصحة: 27 حالة مرضية خلال العملية الانتخابية في 8 محافظات

حالة إصابة – أرشيفية

 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عدد الحالات التي تم التعامل معها في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الآن.

رصدت الوزارة في تقريرها 27 حالة مرضية ببعض لجان محافظات القاهرة والقليوبية ودمياط والدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ وشمال وجنوب سيناء، وقد تراوح تشخيص الحالات ما بين ضيق تنفس وإغماء وقئ دموي وهبوط عام ومغص كلوي وقئ واشتباه زائدة دودية وغيبوبة وارتفاع في ضغط الدم وإرتفاع بالسكر.

كما أكد التقرير وجود حالة وفاة نتيجة تصادم دراجة بخارية بقطار بمحافظة الدقهلية، إضافة إلى 8 مصابين بمحافظات القليوبية والدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ وشمال وجنوب سيناء، وقد تراوحت الإصابات ما بين إشتباه كسر بالساعد الأيمن، وإشتباه كسر بالركبة نتيجة سقوط على الأرض، وحادث تصادم بقطار، وإشتباه كسر بالقدم اليمنى نتيجة سقوط أثناء السير، وكسر باليد اليمنى، وجرح بالجبهة، وجرح بالقدم اليمنى.

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