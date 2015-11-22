بالفيديو..مصريون بلبنان يهتفون للسيسى وسط كثافة إقبال بالتصويت فى الانتخابات

ازدادت كثافة إقبال الناخبين فى اليوم الثانى للمرحلة الثانية بالانتخابات البرلمانية للمصريين المقيمين فى لبنان، وسط احتفالات أمام مقر السفارة.



>وازدحمت أروقة السفارة المصرية فى لبنان بالناخبين رغم أن كل أقسام السفارة تعمل على تسهيل العملية الانتخابية خاصة أن اليوم الأحد عطلة رسمية ما سمح بتوجيه طاقات السفارة كلها للعملية الانتخابية.

وشهدت المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب للمصريين المقيميين فى لبنان بصفة عامة إقبالا أكبر بكثير من المرحلة الأولى نظرا لأن عددا كبيرا من أبناء الجالية المصرية فى لبنان ينتمون لمحافظات الدلتا خاصة الدقهلية والغربية.



>وقال السفير المصرى فى لبنان الدكتور محمد بدر الدين زايد ـ فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ـ إن العملية الانتخابية تتم بقدر كبير من السهولة، والسلاسة رغم تزايد أعداد الناخبين بالنسبة لإمكانيات السفارة".

وأوضح أن عدد الناخبين اليوم وصل إلى عدة أضعاف المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، ومازال هناك أعداد كبيرة من الناخبين خارج السفارة نظرا لازدحام أماكن الانتظار داخل السفارة، ومن المتوقع أن يتضاعف الإقبال بعد ظهر اليوم الأحد نظرا لأنه يوم عطلة فى لبنان.



>واحتفل المصريون فى لبنان بالانتخابات البرلمانية، مؤكدين أنهم جاؤوا اليوم من أجل مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى.

ورفع أبناء الجالية الأعلام المصرية، وغنوا الأغانى الوطنية وهتفوا لمصر وللرئيس السيسي، بينما كان هناك حرص على عدم إقامة أى دعاية انتخابية لمرشح بعينه احتراما للقوانين، ولتعليمات اللجنة العليا للانتخابات.

وخرج السفير المصرى فى لبنان الدكتور محمد بدر الدين زايد لتوجيه التحية لأبناء الجالية الموجودين خارج مقر السفارة، مؤكدا حرص السفارة على سرعة إجراء العملية الانتخابية، ولكن كثافة التصويت ستضطرهم للانتظار لفترة أمام مقر السفارة.

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