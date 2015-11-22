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الصحة: حالة وفاة و 35 مصابا فى أول أيام المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

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الصحة: حالة وفاة و 35 مصابا فى أول أيام المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب الصحة: حالة وفاة و 35 مصابا فى أول أيام المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الآن، شهد حالة وفاة نتيجة تصادم دراجة بخارية بقطار بمحافظة الدقهلية ، إضافة إلى 8 مصابين، و27 حالة مرضية.

وقال تقرير، الوزارة منذ قليل، إنه تم رصد 27 حالة مرضية ببعض لجان محافظات القاهرة والقليوبية ودمياط والدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ وشمال وجنوب سيناء، وأنه قد تراوح تشخيص الحالات ما بين ضيق تنفس وإغماء وقئ دموي وهبوط عام ومغص كلوي وقئ واشتباه زائدة دودية وغيبوبة وارتفاع في ضغط الدم وارتفاع بالسكر.

ورصد التقرير وجود حالة وفاة نتيجة تصادم دراجة بخارية بقطار بمحافظة الدقهلية، إضافة إلى 8 مصابين بمحافظات القليوبية والدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ وشمال وجنوب سيناء، مضيفا أنه تراوحت الإصابات ما بين اشتباه كسر بالساعد الأيمن، واشتباه كسر بالركبة نتيجة سقوط على الأرض، وحادث تصادم بقطار، واشتباه كسر بالقدم اليمنى نتيجة سقوط أثناء السير، وكسر باليد اليمنى، وجرح بالجبهة، وجرح بالقدم اليمنى.

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مصر 365