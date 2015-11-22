أخبار عاجلة

حصرياً - بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو من 7 إلى 9 إبريل على ONsport -
إيناسيو يطيح بمحمد صلاح من الجهاز الفني للزمالك -
«كوبر» يرفض خوض وديات قبل مواجهة تونس -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية" -
بالصور- ملكات جمال يخطفن الأنظار في منطقة الأهرامات.. من هن؟ -
الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«نبيل فهمي» يدلي بصوته بلجنة كلية التربية الرياضية للبنات في الزمالك

Google+ Print
«نبيل فهمي» يدلي بصوته بلجنة كلية التربية الرياضية للبنات في الزمالك «نبيل فهمي» يدلي بصوته بلجنة كلية التربية الرياضية للبنات في الزمالك

نبيل فهمي

المراسل: عمر جمال

أدلى نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق، بصوته  في الانتخابات البرلمانية، وذلك  في لجنة كلية التربية الرياضية للبنات في الزمالك.

ويدلي المصريون اليوم الأحد وعلى مدار يومين بأصواتهم في 13 محافظة هي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، كفر الشيخ في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، حيث يتنافس 2894 مرشحًا على النظام الفردي بينهم 887 مرشحًا حزبياً و 195 على القوائم المطلقة.

وبدأت بالأمس المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية للمصريين المقيمين في الخارج على مدار يومين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا