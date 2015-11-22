«نبيل فهمي» يدلي بصوته بلجنة كلية التربية الرياضية للبنات في الزمالك

المراسل: عمر جمال

أدلى نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق، بصوته في الانتخابات البرلمانية، وذلك في لجنة كلية التربية الرياضية للبنات في الزمالك.

ويدلي المصريون اليوم الأحد وعلى مدار يومين بأصواتهم في 13 محافظة هي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، كفر الشيخ في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، حيث يتنافس 2894 مرشحًا على النظام الفردي بينهم 887 مرشحًا حزبياً و 195 على القوائم المطلقة.

وبدأت بالأمس المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية للمصريين المقيمين في الخارج على مدار يومين.